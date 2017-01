YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Erhan Almalı Bağış Karikatürleri Sergisi" sanatseverlerle buluştu

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği "Erhan Almalı Bağış Karikatürleri Sergisi" 4 Ocak Çarşamba günü sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesinde gerçekleşen sergiye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mesut Kurulgan, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları ve Romen sanatçılar Tia Peltz ile Nell Cobar'ın özgün eserlerini müzeye bağışlayan merhum Erhan Almalı'nın ailesi katıldı.

"Erhan Almalı adı müzede anılacak"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı açılış konuşmasında Erhan Almalı'nın ailesine başsağlığı dileyerek, sergi açılışını her şeyden önce Erhan Almalı'nın hatırasına adadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Gündoğan konuşmasına şöyle devam etti, "Eğitim karikatürleri müzesi Eskişehir ve Türkiye genelinden her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müze ayakta kaldığı müddetçe Erhan Almalı'nın adı da burada yaşayacak, anılacak. Sergiyi gezen herkesin Erhan Almalı'nın katkısından dolayı ona teşekkür edeceğine inanıyorum."

Müzeye katkılarından dolayı Metem Mimarlık Tic. San. Ltd. Şti. kurucusu merhum Erhan Almalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Mesut Kurulgan, sergi çalışmasının başlangıcı hakkında bilgi verdi. Kurulgan, "Erhan bey bundan altı ay kadar önce bizi arayarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesine bağışta bulunmak istediğini bildirdi. O andan itibaren yüz yüze çalışamasak da sürekli iletişim halinde olarak davetiyelerin tasarımına kadar kendisiyle beraber çalıştık. Projenin hayata geçmesini görmeyi çok arzu etmişti ancak maalesef mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

Erhan Almalı'nın oğlu Mete Almalı da yaptığı konuşmada, babasının sanatı çok sevdiğini ifade ederek sergiyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı ailece heyecanlı olduklarını belirtti.

"Erhan Almalı Bağış Karikatürleri Sergisi" 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

05.01.2017 16:32:42 TSI

