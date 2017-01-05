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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Başkan Yanılmaz'dan polis eğitim merkezine ziyaret

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:29
Başkan Yanılmaz'dan polis eğitim merkezine ziyaret
Başkan Yanılmaz'dan polis eğitim merkezine ziyaret

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan Alper Tunga Gündoğmuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin geçmişten bugüne kadar Elazığ adına çok faydalı hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Başkan Yanılmaz, 15 Temmuz içinde ve sonrasında emniyet güçlerinin vermiş olduğu vatan mücadelesinin çok onurlu ve gururlu bir mücadele olduğunu söyledi.
Okulun emniyet güvenliği için en çok ihtiyaç duyulan birimlerden biri olduğunu aktaran Yanılmaz, "Bu nedenle vatanı ve milleti uğruna cesurca mücadele eden emniyet birimlerimizin gücüne güç katmamız gerekir. Rabbim milletimizi, devletimizi ve bayrağımızı korusun, polislerimizin gücüne güç katsın versin. Şehit olan emniyet mensuplarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.
Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Tunga Gündoğmuş ise, yeni atandığı görevinde başarılar dilemek üzere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Yanılmaz'a teşekkür etti.
(CK-MP-Y)

05.01.2017 16:33:07 TSI
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