YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım'ım Sarıkamış mesajı

KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım'ım Sarıkamış mesajı



KARS (İHA) - Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, geçmişten bu güne Mehmetçiklerin kahramanlıkları ve kazandıkları zaferlerin yanında büyük acılar da yaşandığını belirtti.

Yıldırım, 23.Aralık 1914, 05 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Sarıkamış Harekatının da Türk Milleti'nin yaşadığı büyük bir acı olarak tarihin sayfalarında yerini aldığını söyledi.

KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Sarıkamış Şehitlerini anma etkiliklerinin 102'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldırım yayımladığı mesajında, "Sarıkamış Harekatı Türk askerinin vatanı için neleri göze alabileceğini gösteren en acı ama bir o kadarda abideleşmiş bir harekât olarak daima yüreklerimizde yaşatılacaktır. Sarıkamış'ı Rusların işgal etmemesi için, cesaret ve kararlılıkla aldığı emirler doğrultusunda, üstlendikleri görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kışlık elbiseleri, ayağında çarıkları bile olmayan 90 bin vatan evladının donarak şehit olması milli belleğimizde her zaman hatırlanacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu destan aslında yenilginin değil kendini feda etmenin destanıdır. Bu destan hangi cümlelerle anlatılırsa anlatılsın hepsi yetersiz kalacaktır" dedi.

Erdoğan Yıldırım, "Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahraman gençlerimiz, dondurucu soğuğa ve kötü hava şartlarına direnerek yüreklerindeki vatan aşkının verdiği cesaret ve azimle hiçbir zaman geriye dönmeyi düşünmemiş, dizlerindeki derman kesilene kadar, bedenleri soğuktan uyuşana kadar, toprağa düşene kadar yürümeye devam etmişlerdir. Onlar sadece düşmana karşı değil ağır kış şartlarına, yoksulluğa karşı da mücadele ettiler ve bunu canlarıyla ödediler. Çoğu genç bile değildi çoğu annelerinin koynundan çıkan çocuklardı. Kendileri küçük ama vatana millete olan inançları, bir destan yazacak kadar büyüktü. Allah-u Ekber Dağları'nda hala nöbet tutan 90 bin şehidimizin acılarını, 90 bin kişilik bir ordunun yok oluşunu yüz yıl geçse bile yüreklerimizde daima taşıyacağız. Bu acı gerçek milli belleğimizde her zaman acı ile hatırlanacak ve hiç unutulmayacaktır. Özellikle bizim Türk milleti olarak, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz sayesinde tarihimizde utanılacak, başımızı öne eğecek, bizi mahcup edecek en ufak bir leke yoktur. Aramıza nifak sokmak isteyen, gözleri ülkemizin, topraklarımızın üzerinde olan, ülkemizi karıştırmak için ellerinden gelen çabayı sarf edenlerin karşısında daima dimdik duracağız. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha ümitle ve daha güvenle bakacağız. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de birliğimiz, dirliğimiz, inancımız, beraberliğimiz, bizi biz yapan değerlerimizi kaybetmeden bir yumruk gibi kenetleneceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bize bu topraklar üzerinde özgürlüğümüzü armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın dört bir yanında bağımsızlık ve hürriyetimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi, Sarıkamış Şehitlerimizin 102. yıl dönümlerinde ve her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Biz inanıyoruz ki bugün vatan için gösterdiğimiz her gayrette, attığımız her adımda onların emekleri, onların şahadet şerbetinin tadı vardır. En kalbi dualarımız ve temennilerimiz bize büyük bir şerefle teslim edilen bayrağımızın aynı şeref ile dalgalanması içindir. Yüce Allah, şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkını hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Ruhları şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat Sarıkamış'a gelerek Sarıkamış Şehitlerini Anma Programına teşrif etmeleri Sarıkamış Şehitlerimizin değerini, önemini daha da perçinledi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, bölge Milletvekillerimize, Vali, Kaymakam ve Belediye Başkanlarımıza, Sarıkamış Şehitlerimiz için Anma Programı düzenlenmesinde katkıları olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

(IÇ-Y)



05.01.2017 16:33:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER