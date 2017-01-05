05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Erin: "Basın en yakın çalışma arkadaşlarımızdır"

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:31
Vali Erin: "Basın en yakın çalışma arkadaşlarımızdır"
Vali Erin: "Basın en yakın çalışma arkadaşlarımızdır"

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetimi Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışmalı süreçten ve şehitler haberlerinden ötürü bu yıl 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününde herhangi bir şekilde etkinlik yapmayacaklarını belirterek, Vali Abdullah Erin'e ziyarette bulundu.
Gerçekleşen ziyarette başsağlığı mesajlarını ileterek, şehitler için bu yıl 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününde mevlid-i şerif programı yapmayı düşündüklerini belirten AGAD Başkanı İbrahim Aslan, "AGAD olarak her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde düzenlediğimiz programları güvenlik güçlerimizin şehit olmasından ötürü iptal ettik. Almış olduğumuz bu kararı Valimiz Abdullah Erin'le paylaşmak üzere kendilerine bir ziyaret gerçekleştirdik. 10 Ocak tarihinde güvenlik güçlerimiz için mevlid-i şerif okutacağız. Bilindiği gibi 7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkemizde huzuru bozmak isteyen bazı derin güçler hain saldırılarına devam etmektedirler. Ancak bu halk 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere ve onların üst akıllarına gerekli dersi verdi. Darbeyle başarılı olamayan bu güçler bu ise ülkemizde güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik alçakça saldırılarını sürdürmektedirler.
Bizler AGAD olarak devletimizin terörle mücadele konusunda kararlılıkla terörün son bulduğu ana kadar operasyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Terörün son bulması halinde ülkemizde ve bölgemizde yatırımlar artacağı gibi işsizlik konusunda da önemli gelişmeler sağlanacaktır. Ülkemizin dünya nezdinde başarı sağlamamasını isteyen derin güçler ve Avrupa'daki siyasiler hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bizler bu günlerde yaşanan bu acı günlerin son bulacağından eminiz. Önemli olan birlik ve beraber içinde kalabilmemizdir" dedi.
Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz el ele vererek, Bize yaşatılan bu sıkıntılardan ötürü terörle mücadele de kararlılığımız devam edecek. Halkımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde de devletinin yanında oldu ve darbecilere gerekli dersi verdi. Bizleri güzel günler bekliyor. Bütün tartışmaların bir yana bırakılması için dayanışma içerisinde olunması gerekir. Bu süreçte birbirimize destek olmamız gerekir. Böylelikle birimize güç ve destek vermemiz lazım. Bu toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye taşımak için birliktelik içerisinde olacağız. AGAD'ın 10 Ocak tarihinde yapacağı mevlid-i şerif programını önemsediğimiz gibi İbrahim Aslan ve yönetimini tebrik ediyorum. Bizler hakka ve hukuka uygun olanı yapmaya çalışıyoruz. Milletimize ve Adıyaman'a fayda getireceğiz. Mesaimizi memleketin temel meselelerine odaklanmamız gerektiği gibi mesaimizi bu şekilde harcayacağız. Yaşanan son olaylardan sonra terör ve terör olaylarının içyüzü anlaşılmış oluyor. Ayrıca terör örgütlerinin birilerinin maşası olduğu da ortaya açıkmış oldu. Eskisine oranla çok iyi bir yerdeyiz. PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin vatandaşlarımızın üzerine yaptıkları saldırıları gördüğümüz gibi bu saldırılar elbette ki son bulacaktır. Terör saldırılarının son bulması halinde ülke olarak çok iyi bir yerde olacağız. Terörü destekleyen, destek verenler bir güçlerde gerçekleri çok iyi biliyor. Son günlerde güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik yapılan hain saldırıları hep birlikte yaşadık. Onların neleri hesapladıklarını çok iyi biliyoruz. Bu olayları yapanlar birilerinin beslediği örgütlerdir" şeklinde konuştu.
(CK-BRN-Y)

05.01.2017 16:31:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu
YEREL

PATLAYAN ELEKTRİK TRAFOSU PANİĞE NEDEN OLDU
AK Parti heyetinden Baro Başkanı Köroğlu'na ziyaret
YEREL

AK PARTİ HEYETİNDEN BARO BAŞKANI KÖROĞLU'NA ZİYARET
Büro Memur-Sen'den LPG fiyatına tepki
YEREL

BÜRO MEMUR-SEN'DEN LPG FİYATINA TEPKİ
İşkur Müdürü Yücekaya göreve başladı
YEREL

İŞKUR MÜDÜRÜ YÜCEKAYA GÖREVE BAŞLADI
Devlet tiyatroları Adıyamanlılar için sahne alacak
YEREL

DEVLET TİYATROLARI ADIYAMANLILAR İÇİN SAHNE ALACAK
Anaokulu öğrencileri piyano çalıp şarkı söyledi
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ PİYANO ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİ
ASKİM ekiplerinden tam mesai
YEREL

ASKİM EKİPLERİNDEN TAM MESAİ
Ekipler kömür satıcıları ve apartmanları denetledi
YEREL

EKİPLER KÖMÜR SATICILARI VE APARTMANLARI DENETLEDİ
Şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi
YEREL

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Adıyaman'da yaban keçisi sayısı arttı
YEREL

ADIYAMAN'DA YABAN KEÇİSİ SAYISI ARTTI
Adıyaman Çetintepe Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor
YEREL

ADIYAMAN ÇETİNTEPE BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
En büyük hayali beyin cerrahı olmak
YEREL

EN BÜYÜK HAYALİ BEYİN CERRAHI OLMAK
Milletvekili Salih Fırat'ın acı günü
YEREL

MİLLETVEKİLİ SALİH FIRAT'IN ACI GÜNÜ
Gölbaşı Belediyesi atık pil toplama kampanyası başlattı
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI BAŞLATTI
Park halindeki motosiklet çalındı
YEREL

PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLET ÇALINDI
AK Parti Besni teşkilatı köylülerle bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ BESNİ TEŞKİLATI KÖYLÜLERLE BİR ARAYA GELDİ
Gölbaşı Belediyesinden hayvan barınağı projesi
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİNDEN HAYVAN BARINAĞI PROJESİ
Korkut'tan Sincik ilçesine TOKİ müjdesi
YEREL

KORKUT'TAN SİNCİK İLÇESİNE TOKİ MÜJDESİ
Adıyaman'daki terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Kışlık çiçek dikimleri devam ediyor
YEREL

KIŞLIK ÇİÇEK DİKİMLERİ DEVAM EDİYOR
Müdür Aydın öğrencilere rehberlik dersi verdi
YEREL

MÜDÜR AYDIN ÖĞRENCİLERE REHBERLİK DERSİ VERDİ
Adıyaman'da ücretsiz yamaç paraşütü kursu verilecek
YEREL

ADIYAMAN'DA ÜCRETSİZ YAMAÇ PARAŞÜTÜ KURSU VERİLECEK