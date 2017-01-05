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Gençler polislik sınavına hazırlanıyor

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gençleri polislik sınavına hazırlıyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, polis özel harekat sınavlarına katılmak isteyen gençler için ücretsiz kurs açtı.

Polis özel harekat sınavlarına katılmak için başvuran gençler, polislik sınavlarına hazırlanıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonunda açılan kursa 100 dolayında genç katılıyor. Badminton antrenörü Yunus Kandemir tarafından sınava hazırlanan gençler 72 metrelik 9 zorlu parkurda başarılı olmak için çalışıyor. Yapılan kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Yunus Kandemir, "Özel harekat sınavlarına öğrenci hazırlıyoruz. 2 aya yakın bir süredir bu kursları açtık. 20-30 kişiyle başladığımız kursumuza şu anda 100 dolayında kursiyerimiz katılıyor. Sayı kalabalık olduğu için bunları 2 grup halinde çalıştırıyoruz. 4 kişiyle bu eğitimi veriyoruz ve herhangi bir ücret almıyoruz" dedi.

Babasının polis olduğunu söyleyen Seyit Abdullah Şahin isimli kursiyer de, babasının izinden gideceğini belirterek, "Babam polis memuru. Bende babamın izinden gitmek için bu kursa başvurdum. Her gün ağabeylerimiz, amcalarımız bu vatan için şehit veya gazi oluyor. Biz de bu yolda şehit ve gazi olmak için, vatana layık bir birey olmak için bu mesleği seçtim" diye konuştu.

(NA-ŞAK-SÜ-Y)



05.01.2017 16:36:41 TSI

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