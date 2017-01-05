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Elazığ Adliyesinden 'Kan bağışı' kampanyasına destek



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ (İHA) - Kan stoklarının azalması üzerine Türkiye genelinde başlatılan 'Kan bağışı' kampanyasına Elazığ Adliyesi personeli de destek verdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının azalmasıyla ilgili yaptığı çağrı üzerine Elazığlılar dünden itibaren kan bağışında bulunmak için sıraya girmişti. Kan verme kampanyasına destek için bugün Elazığ Adliyesi'nde de kan bağış kampanyası başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren Kızılay Elazığ Şubesi tarafından, adliye içerisine kurulan noktada, kan bağışları alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz başta olmak üzere, savcılar, hakimler, adliye personelleri ve polisler noktada kan verdi.

Kızılay yetkililerinin adliyeyi bağış merkezi olarak seçtikleri için teşekkür eden Başsavcı Habib Korkmaz, "Mevsimin kış olması nedeniyle Kızılay tarafından bir kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kan stokları düşmüş. Memleketimiz malum son süreçte terör saldırılarına maruz kaldı. İnsanlarımız bu vesile ile yaralanıyorlar. Stoklardaki miktarının azalması da böyle bir bağışı zorunlu kıldı. Biz bugün adliyemizde katılımın en yüksek derecede sağlanması için gerekli duyuruları yaptık. Sağ olsun çalışan arkadaşlarımız yoğun bir şekilde katıldı" dedi.

Kendisi de kan bağışında bulunan Başsavcı Korkmaz, "Ben kendim sürekli olarak kan bağışçısıyım. Bu 9'uncu kayıtlara geçen kan bağışım olacak. Katılanlara teşekkür edere yaptıkları hayrın kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan kent meydanında bulunan Kızılay Elazığ Şubesi'nin kan bağış otobüsünde gün boyu kan bağışçılarını ağırladı. Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri kan verirken, öğleden sonra ise Tüm Sanayici İş Adamları Derneği üyeleri kan bağışında bulundu.

(HİV-MP-Y)



05.01.2017 16:37:31 TSI

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