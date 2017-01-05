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Buz ve kayak sporları masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, buz ve kayak sporları ile ilgili yönetici ve antrenörlerle toplantı yaptı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Buz ve Kayak Sporlarını masaya yatırıldı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda EYOF 2017'de sahneye çıkacak olan alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, biathlon, snowboard, buz hokeyi, figür buz pateni, artistik buz pateni, curling ve short track branşlarında Türkiye'yi EYOF'ta temsil edecek olan antrenör ve yöneticiler yer aldı. Bu spor dalları ile ilgili bir çok branşın il temsilcisi de toplantıya iştirak etti.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, TOHM Müdürü Murat Tanas, Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı ve EYOF 2017 Kış Sporları Direktörü ile Curling Milli Takımı Antrenörü ve EYOF 2017 Buz Sporları Direktörü Fatih Ağduman'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda buz ve kış sporları masaya yatırıldı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Avrupa Gençlik Kış Oyunları Festivali için seferber olduklarını ve tüm enerjileri ile EYOF'a odaklandıklarını belirterek, "Bugün de burada EYOF'a katılacak olan buz ve kış sporlarındaki yönetici ve antrenörlerimizle bir araya gelerek kış ve buz sporlarında artılarımızı, eksilerimizi masaya yatırdık. Güzel ve faydalı bir toplantı oldu. Herkes açık yüreklilikle olumlu ya da olumsuz eleştirilerini demokratik bir şekilde ifade etti. Buradaki herkesin amacı ilimizde yapılacak olan bu önemli organizasyonun en güzel şekilde yapılmasına katkı sunmaktır. Ülkemizin bir organizasyonu daha yüz akı ile tamamlamasının mücadelesini vermektedir. Bu amaç doğrultusunda Avrupa Gençlik Kış Oyunları Festivali'ne 36 gün kala yararlı bir toplantı yaptık. Bu toplantıları tekrar yapacağız. Hedefimiz EYOF'ta en güzel şekilde başarılı olmak ve ülkemizi temsil etmek" dedi.

(AA-AA-Y)



05.01.2017 16:39:02 TSI

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