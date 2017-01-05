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Ağrı'nın resimleri Ankara'da Emin Antik'te sergileniyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Doğu Anadolu'nun efsanevi kenti Ağrı'nın dört bir köşesinde yapılan resimler 07-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara Emin Antik Sanat Merkezi'nde sergilenecek.

Ağrı için yaptığı sosyal ve kültürel projelere bir yenisini daha ekleyen İbrahim Çeçen Vakfı'nın organize ettiği sergi, 7 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 16.00'de açılacak. IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer; "Bugüne kadar Ağrı ile ilgili birçok proje gerçekleştiren İbrahim Çeçen Vakfı olarak, bu defa da bir şehrin tanıtımı için sanattan yola çıkarak konularında tanınmış ve değerli 9 ressamı Ağrı'ya getirip, Ağrı'nın tüm ilçelerini ve önemli yerlerini gezdirerek resmetmelerini istedik. Küratörlüğünü Gültekin Serbest'in yaptığı "Ağrı Sanatla Buluşuyor" projesinde Abidin Celal Binzet, Bünyamin Balamir, Funda Açıkgöz, Gültekin Serbest, Hayati Misman, Müjgan Ö.Yılmaz, Nermin Alpar, Saadet Gözde ve Zafer Gençaydın hocaları Ağrı'ya davet ettik. Ressamlar Ağrı'nın resimlerini yaparken, İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, gençler ve ilgililer bizzat onları izleyerek, bu açık atölye şeklindeki çalışmanın çok keyifli ve coşkulu bir ortamda olmasını hedefledik" dedi.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, "Öyle bir şehir düşünün ki tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, adını heybetli dağından alan yılın altı ayı kar altında -40 derecelerde yaşam mücadelesi veren müstesna bir şehir: Ağrı. Yüzyıllardır kavimlerin ve araştırmacıların dikkatini çeken Ağrı Dağı, efsanelere, mitolojiye, türkülere ve romanlara konu olmuştur. Öyle ki Hz. Nuh ve beraberindekilerin bindiği geminin, sular çekilince bu dağda karaya oturduğu efsanesi kutsal kitaplarda söylene gelmiştir. 5165 metreyle Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, dağcılık sporuyla ilgilenenlerin aradığı bütün özelliklere sahip ve dünyada dağ turizmi bakımından çok önemli potansiyele sahip volkanik dağlarından biridir. Binlerce yerli yabancı dağcının tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın yekpare yükselişi onun görkemini arttırarak, heybetli bir görünüm sergiler. Tarihi İpekyolunun buradan geçmesinin ayrı bir değer kattığı Ağrı'da muhteşem mimarisiyle İshak Paşa Sarayı sizi büyülerken, Urartu Kalesi ve Eski Beyazıt Camii ile Ahmed-i Hani Türbesi ruhunuza mistik bir hava katacak, Diyadin'deki Meya mağaraları 3 bin yıllık elle oyulmuş kaya evlerine bakarak tarihin derinliklerine gitmek, termal kaplıcalarında şifa aramak, deniz seviyesinden 2 bin 250 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksekteki gölü olan Balık Gölü'nün doyumsuz manzarasına dalmak, dünyanın 2. büyük meteor çukuru ve Hamur Kümbeti'ni incelemek, Ağrı Dağı'nın yanı sıra Süphan Dağı ve Kösedağı'nın tadını çıkarmak Ağrı'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini yaşatacaktır" şeklinde konuştu.

(AG-ŞAK-Y)



05.01.2017 16:35:14 TSI

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