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Akyürek: "Konya ülkemizin bilim şehirlerinden biri konumuna geldi"



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KONYA (İHA) - Konya Bilim Merkezi'nin tüm Türkiye'deki fen lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle ortak çalışma yapması konusundaki protokol, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt arasında imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında, Konya Bilim Merkezi'nin tüm Türkiye'deki fen liseleri ile ortak çalışma yapması amacıyla "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya'daki tüm öğrencilerin istifadesine sunulan Konya Bilim Merkezi'ni Türkiye'ye açmak üzere protokol imzalandığını belirterek, eğitime verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Türkiye'deki fen liselerinin tamamını konu alan protokolün öğrenciler ve öğretmenler açısından kişisel ve mesleki gelişim anlamında önemli imkanlar sunacağını söyledi.



"Birlik ve kardeşliğe de vesile olacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, imzalanacak protokol ile sadece Konya'daki öğrencilerin değil, 81 ildeki öğrenci ve öğretmenlerin Konya Bilim Merkezi'nde bilim ve teknoloji ile buluşacaklarını belirterek, bunun ülkemizdeki birlik ve beraberliğe, kardeşlik ortamının güçlenmesine de katkı sağlayacağını dile getirdi. Konya Bilim Merkezi'nin Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk, dünyanın da sayılı bilim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde belediye olarak bu çaplı bir eseri öğrencilerimize ve bilim meraklılarına kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Konya'ya ve çevre illerden gelen öğrencilere hizmet veren Bilim Merkezimizde artık tüm Türkiye'deki fen lisesi öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi misafir edeceğiz. Bilim insanı yetiştirme konusunda bilinçlendirme, atölye ve laboratuvar çalışmaları yapacağız. Konya Selçuklular döneminde sadece siyasi bir merkez değil, aynı zamanda ticaret, eğitim ve bilim merkezi idi. Bugün de Konya, 130 bini geçen üniversite öğrenci sayısı, 500 bine yakın ilk ortaöğretim öğrenci sayısı, üniversiteleri, bilim merkezi ile ülkemizin bilim şehirlerinden biri konumuna geldi. Bunun mutluğunu yaşıyoruz. Protokolün Konya'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Akyürek, konuşmasının sonunda Akşehir'de pazaryerinde yoğun kar birikmesi nedeniyle yaşanan kısmi göçüktü yaralananlara ve Akşehir halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Büyükşehir'e teşekkür

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt da eğitime verdiği katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti. Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezinden Konyalı öğrencilerin yararlandığını, şimdi bu imkandan tüm Türkiye'nin yararlanacağını kaydeden Kurt, "Türkiye'deki 294 fen lisesi buradan yararlanmış olacak. Türkiye'de fen liselerinde 101 bin öğrenci var. Bilim Merkezi'ni en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Dünya çapında bilim adamları yetiştirip ülkemize hizmet etmelerini sağlamak zorundayız. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri başta olmak üzere tüm okullarımızda kendi ülkemizin bilim insanlarını yetiştireceğimize inanıyorum" diye konuştu. Kurt, eğitimde bir seferberlik olduğunu, bugünkü protokolün de bu seferberliğin bir parçası olduğunu belirten Kurt, bunun diğer şehirlere de örnek olmasını diledi.



Protokol imzalandı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, daire başkanları, Fen lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin de hazır bulunduğu törenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Akyürek ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt arasında protokole imza atıldı. Protokol, Türkiye'deki tüm fen lisesi öğretmen ve öğrencilerinin; Konya Bilim Merkezi'nde bilgilendirilmesini, bilim insanın yetiştirilmesi konusunda bilinçlendirilmesini, teknoloji ile buluşturulmasını, proje yapma ve yürütmeye yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

(AH-Y)



05.01.2017 16:39:23 TSI

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