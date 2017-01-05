05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

12 bin paket kaçak sigara yakalandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:39
12 bin paket kaçak sigara yakalandı
12 bin paket kaçak sigara yakalandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te bir araçta yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada toplamda 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili İ. P isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.
(MAD-BRN-Y)

05.01.2017 16:40:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İYİDER'den Dr. Happani'yi ziyaret
YEREL

İYİDER'DEN DR. HAPPANİ'Yİ ZİYARET
Belediye Başkanı Kara'ya plaket
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI KARA'YA PLAKET
Gıda Bankası 2016 yılında ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu
YEREL

GIDA BANKASI 2016 YILINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA OLDU
İl Genel Meclisi kaymakamları ziyaret etti
YEREL

İL GENEL MECLİSİ KAYMAKAMLARI ZİYARET ETTİ
Dr. Happani'den sağlık çalışanlarına bilgilendirme eğitimi
YEREL

DR. HAPPANİ'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat:
YEREL

AK PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ REŞİT POLAT:
Milletvekili Polat'dan Kartal'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ POLAT'DAN KARTAL'A ZİYARET
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

Kilis Belediyesinden altyapıya destek
YEREL

KİLİS BELEDİYESİNDEN ALTYAPIYA DESTEK
Kilis Belediyesinden donan sayaç ve tesisat açıklaması
YEREL

KİLİS BELEDİYESİNDEN DONAN SAYAÇ VE TESİSAT AÇIKLAMASI
Kilis'te 2017 yılı park bahçe yılı olacak
YEREL

KİLİS'TE 2017 YILI PARK BAHÇE YILI OLACAK