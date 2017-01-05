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12 bin paket kaçak sigara yakalandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te bir araçta yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada toplamda 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili İ. P isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

(MAD-BRN-Y)



05.01.2017 16:40:53 TSI

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