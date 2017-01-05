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Toroslar EDAŞ, Mersin'de sel mesaisinde



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MERSİN (İHA) - Mersin'de son yılların en ağır kışı yaşanırken, yağan kar ve meydana gelen sel felaketinin elektrik şebekesinde oluşturduğu zararı ortadan kaldırmak için Toroslar EDAŞ ekipleri ara vermeksizin çalışmalarına devam ediyor.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Mersin'de yaşanan kar yağışının ardından gelen ve metrekare başına 177 kilograma ulaşan sağanak yağış, enerji hatlarına zarar vermeye devam ediyor. Bölgede kesintisiz enerjiyi sağlayabilmek için 24 saat boyunca çalışan ekiplerin sayısı artırılırken, yıkılan direkler, kopan hatlar onarılarak arızalar giderilmeye çalışılıyor. Ayrıca, büyük hasarlar nedeniyle yüksek gerilim hatlarına ulaşılamayan bölgelerdeki köylere jeneratör montajı yapılarak enerji verilmeye çalışılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Toroslar bölgesinde son yılların en ağır kış mevsiminin yaşandığına dikkat çekilerek, şöyle denildi; "Aşırı kar yağışının ardından gelen sel felaketleri, elektrik dağıtım hatlarının ve direklerinin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Bölgede çok sayıda elektrik direğinin devrilmesine ya da eğilmesine neden olan olumsuz hava koşulları, ekiplerin dağıtım hatlarına ulaşmak için yoğun yağmur ve kar altında büyük bir çaba göstermesini gerektiriyor. Toroslar EDAŞ ekipleri, yerel yönetimlerin ve halkın desteği ile kapanan yolları aşarak arızaları gidermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Fırtına ve zorlu hava koşullarına rağmen arızaları hızla gideren Toroslar EDAŞ, bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde hizmet veriyor."

(HSK-Y)



05.01.2017 16:42:55 TSI

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