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Melikgazi İletişim Merkezi ile vatandaşın işleri daha kolay



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılında Melikgazi Belediyesi'nin Melikgazi İletişim Merkezi ile yeni bir dönemin başlattığını ve bundan böyle işlemlerin kısa sürede yerine getirileceğini söyledi.

Melikgazi İletişim Merkezi'nin etkinliği ve verimliliği için müdürler arası koordinasyon toplantısı yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi iletişim merkezinin aynı zamanda çözüm merkezi olacağını bundan dolayı vatandaşların kat kat gezerek işlem takip etmeyeceklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye artık eski Türkiye değil. Çağın getirdiğini teknolojik gelişmeler ve bilgisayar artık yaşamımızın her alanında hizmet vermektedir. Kamu yönetiminde artık evrak dolaştırma, imza takibi ve dosyalama sistemi terk edilmektedir. Bundan 5 yıl önce başlatılan e-Devlet sisteminin artık bir bütün olarak işlemi gerekmektedir. Bunun için Melikgazi Belediyesi her şeyi ile e_Devlet ve e-Belediye sistemine hazırdır. Alt yapı ve bilgi işlem ağı kurmuştur. Artık vatandaşlar İLETİŞİM MERKEZİ ile işlemlerini tek bir merkezden tamamlayabilecek, takip edebilecek ve sonuçlandıracaktır"

Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni misyon ve vizyon ile Melikgazi Belediyesine yeni bir oluşum sağlayan Melikgazi İletişim Merkezinde bir bütünlük sağlanması amacı ile Müdürler Toplantısı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

(SK)



05.01.2017 16:47:06 TSI

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