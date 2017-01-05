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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başlıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:48
Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başlıyor
Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başlıyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi 6 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek açılış töreniyle yeni binasında hizmet vermeye başlıyor.
Merkezin gereksinimleri doğrultusunda çeşitli yenileme çalışmaları yapılan binayla, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personelinin yanı sıra Eskişehir halkına da hizmet vermeye uygun alt yapıya kavuşuyor. Başta Anadolu Üniversitesi öğrenci ve personeli olmak üzere başvuran tüm bireylere yönelik koruyucu önleyici ruh sağlığı hizmetleri sunmak üzere kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, bu misyonunu yerine getirebilmek için 1991 yılından beri üniversitenin Açıköğretim Fakültesi de dahil olmak üzere tüm öğrencilerine, akademik ve idari personeline ve bu personelin ailelerine yönelik koruyucu, önleyici ruh sağlığı hizmetleri vermekte ve bu alanda bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. Merkezde, koruyucu önleyici ruh sağlığı hizmetleri kapsamında "Bireyle psikolojik danışma", "Grupla psikolojik danışma" yapılmakta, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "Kişisel gelişim seminerleri" düzenleniyor. Ayrıca ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri, barınmayla ilgili destek hizmeti alabilmekte, çeşitli burs kaynaklarına yönlendirilebilmektedirler.

Depresyonla başa çıkılıyor
Anadolu Üniversitesi PDR Merkezine başvuran bireylerin sorun alanları değerlendirildiğinde, bireysel psikolojik yardım alan öğrencilerin yaşadıklarını belirttikleri problemlerin; yalnızlık, kendine güven- saygı duyamama, çökkün ruh hali- karamsarlık, kaygı- korku- endişe, sinirlilik- kızgınlık-öfke kontrolünde yaşanan güçlük, erteleme, tükenmişlik, yapmaktan kendilerini alıkoyamadıkları davranışlar, yorgunluk- isteksizlik- günlük aktivitelerde azalma, gelecek kaygısı, arkadaş ilişkisinde yaşanan problemler, duygusal ilişkide yaşanan problemler gibi geniş bir yelpazede olduğu gözlenmektedir. Üniversite personelinin de benzer problemlerin yanı sıra eşleri ya da çocuklarının yaşadıkları sorunlara yönelik de yardım alabildikleri gözlenmektedir. Kişisel gelişim seminerleri de, Üniversiteye ve akademik yaşama uyum, etkili ders çalışma becerileri, yalnızlık duygusu, kendini tanıma, girişkenlik, stresle başa çıkma, öfke kontrolü, iletişim becerileri, sosyal kaygı, yılmazlık, zaman yönetimi, sınav kaygısıyla baş etme, duygusal ilişkiler, çatışma çözme, depresyonla başa çıkma gibi pek çok konuda düzenlenmektedir.

Hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına önemli katkı
Bugüne kadar Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca, üniversite Kişisel Gelişim Birimi ve Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle emniyet mensuplarına, koruma infaz memurlarına, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline, Ticaret Odası mensuplarına yönelik pek çok seminer düzenlendi. Bunun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli okullarda da seminer ve konferanslar verildi. Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nde, klinik psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacı olmak üzere ruh sağlığı alanının farklı disiplinlerinden uzmanlar görev yapıyor. Disiplinler arası işbirliği, verilen hizmetlerin çeşitliliğine olumlu katkı getiriyor. Yaşanan psikolojik gereksinimlerin yıllar içerisinde çeşitlenmesi, üniversite öğrencisi, personel ve personel çocukları gibi yardım alan kitlenin geniş bir yelpazede farklı yaş aralıklarında olması, farklı kurum ve meslek gruplarından gelen talepler, merkezde görev yapan uzmanların çeşitli mesleki eğitimleri almasını zorunlu kılmıştır. Sorun alanları çeşitlendikçe müdahale yöntemlerinin de çeşitlenmesi, sorun alanlarına yönelik yeterliliklerinin artırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca, başvuru sayısı ve çeşitliği teknik donanımın da arttırılmasını gerekli kılmıştır. PDR Merkezi Uzmanları, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Alt Yapı Projesi kapsamında verdiği destekle, alanında yetkin kurum ve kuruluşlardan, bilişsel davranışçı terapi, cinsel danışmanlık, aile danışmanlığı, şema terapi, travma ve krize müdahale, ölüm ve yas danışmanlığı, çözüm odaklı terapi gibi eğitimleri almışlardır. Bu eğitimler, danışanlara verilen hizmetlerin niteliğinin artırılmasına önemli katkılar getirmiştir. Yine aynı proje kapsamında gerçekleştirilen teknolojik yenilenme de verilen hizmetlerin kalitesini artırmanın yanı sıra, gizlilik içerisinde arşivlemenin sağlanmasına olanak oluşturmuş ve merkezin önemli işlevlerinden biri olan değerlendirme araştırmalarının gerçekleştirilebilmesine zemin hazırlamıştır.

Daha fazla katkı vermeye hazır
Anadolu Üniversitesi yaşam boyu öğrenme vizyonu ve kent ve bölge insanının yaşam kalitesini artırmaya yönelik toplumsal gereksinimlere yaratıcı çözümler
üretme misyonunu, bugüne kadar pek çok fakülte ve akademisyenin katkılarıyla gerçekleştirmiştir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin de, geçmişte bu vizyon ve misyona uygun sorumluluklar aldığı gözlenmektedir. Gerek hizmete açılan yeni binası, gerekse donanımlı uzman personeliyle, psikolojik yardım hizmetlerini şehir geneline de sunmayı amaçlayan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Üniversite'nin bu önemli misyonuna daha da fazla katkı vermeye hazır görünüyor.
(MSY-KÇ)

05.01.2017 16:49:55 TSI
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