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Prof. Dr. Hasan Erkek'ten son bir yılda 13 kitap



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, yazar, şair Prof. Dr. Hasan Erkek, son bir yılda 6'sı yurt dışında olmak üzere 13 kitaba imza attı.

Yazar ve şair kimliği ile pek çok ödüle layık görülen Prof. Dr. Erkek'in, son bir yıl içinde yayımlanan eserleri ve eserlerin yayımlandığı ülkeler ise şöyle; TRT Büyük Ödülüne layık görülen ve filmi de çekilen "Bedel" adlı oyun Fransa'da, 2016 yılında 40 ülkeden 60 şairin katıldığı Curtea des Argeş Uluslararası Şiir Festivali'nde anıtımı yapılan ve Prof. Dr. Hasan Erkek'e, Avrupa Büyük Şiir Ödülü'nü getiren "Beyaz Menekşe" adlı şiir kitabı ise Bulgaristan'da okurlarla buluştu. Prof. Dr. Erkek'in ödüllü oyunlarından "Eşik" ise Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ardından İspanya'da kitap olarak yayımlandı. Yunus Emre Ödülü alan ve İstanbul Şehir Tiyatroları ile Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından da sahnelenen "Eşik" adlı oyun Prof. Dr. Hasan Erkek'in, kariyerindeki önemli çalışmaları arasında yer alıyor. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve Sivas Devlet Tiyatrosu'nda da sahnelenen "Çiçek Prenses" adlı ödüllü gençlik oyunu ise Hong Kong ve Arnavutluk'ta okurlarla buluştu.



Türkiye'de yayınlanan eserler

Prof. Dr. Erkek'in; dördüncü şiir kitabı olarak raflardaki yerini alan "Sevdadan Kanadım", çocuk ve gençlik tiyatrosu alanındaki eserleri "Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu" ile "Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Sahnesi", ülkemizde okurlarla buluşan eserlerinin başında geliyor. Ayrıca, yazara Direklerarası Yazar Ödülü getiren, yurt içi ve yurt dışında da pek çok ödüle layık görülen "Çirkin Ördek Yavrusu Müzikali" ile ödüllü oyunları arasında bulunan "Kibritçi Kız Müzikali", "Yaşasın Barış"ın yanı sıra yurt içindeki farklı tiyatrolarda sahnelenen "Sevgi Çemberi" oyunu ülkemizde yayımlanan eserleri olarak dikkat çekiyor.

(MSY-KÇ)



05.01.2017 16:51:27 TSI

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