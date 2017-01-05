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Şehit Hasan Bilgin'in ismi BEÜ'de yaşatılacak



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - 2013 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İşletme Bölümünden mezun olan şehit polis Hasan Bilgin'in adı mezun olduğu okulda yaşatılacak.

Üniversitemiz Senatosu, 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen toplantıda, Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada şehit düşen 26 yaşındaki çevik kuvvet polisi Hasan Bilgin'in ismini, mezun olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki Z-2 amfisine verilmesine karar verdi.

Senato daha önce aldığı kararla da mayıs ayında Hakkari'de şehit olan Devrekli Piyade Uzman Çavuş Okan Korkut'un adını Devrek Meslek Yüksekokulunda yeni hizmete alınan Çalışma Salonuna vermişti.

(ÖMR-OA-Y)



05.01.2017 16:52:18 TSI

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