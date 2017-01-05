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Başkan Bakıcı dolmuşçular ile kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dolmuşçular Derneği üyeleri ile kahvaltı programında buluştu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dolmuşçular Derneği Başkanı Köksal Kacır, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Ünal ve Dolmuşçular Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Yapılan Dernek Başkanlığı seçiminin ardından yeniden yönetime seçilen Köksal Kacır ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya dolmuş güzergâhları ve çeşitli konulardaki taleplerini iletirken, faaliyete geçen Klimalı duraklar için de teşekkür ettiler. Başkan Bakıcı da, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri dolmuşçulara ileterek, "İlçemizde faaliyet gösteren siz dolmuşçularımız ile istişare etmek problemlerin çözülmesinde daha etkili olacak ve hızlı sonuç verecektir" dedi. Daha çok dolmuş güzergâhları ve yol çalışmaları hakkında konuşulan kahvaltı programında Başkan Bakıcı, klimalı durak konusunda belediyeye destek vermek isteyen dernek ve kuruluşlar ile birlikte mevcut sayıyı arttırmak istediklerini belirterek, seçim sonucunda görevine devam eden Dernek Başkanı Köksal Kacır'a başarılar diledi.

(FSİ-Y)



05.01.2017 16:52:22 TSI

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