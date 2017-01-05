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BEÜ Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi uluslararası ölçekte hizmet sunuyor



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Durmuş Günay Kütüphanesi 2016 yılında 42 bin yeni kitabı bünyesine katarken farklı disiplinlerden 23 adet veri tabanını da erişime açtı.

Prof. Dr. Durmuş Günay kütüphanesi 2016 yılında bilgi hizmetleri çalışmalarını daha ileriye taşıyarak yoğun bir yıl geçirdi. Yapılan derme geliştirme çalışması sonuçlarına göre 42 bin yeni kitap koleksiyonda yerini aldı. Akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanan kaynakların yanı sıra popüler kültür, edebiyat klasikleri, çok satanlar ve kişisel gelişim kaynakları da raflarda yerlerini aldı.

2016 yılında Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nin hem veri tabanı hem de basılı ve elektronik kaynak sayısında büyük artış sağlandığını belirten Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa İnan şunları söyledi:

"Kütüphanemizde basılı kaynak koleksiyonumuz büyürken elektronik koleksiyonda ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmeye ve büyümeye devam ediyor. YÖK tarafından alınan yeni bir kararla tezlerin bir program aracılığı ile intihal kontrolünün yapılarak benzerlik raporunun alınması zorunlu hale getirildi. Üniversitemiz enstitülerinin bu talebi uygun görülerek kütüphanemiz tarafından gerekli çalışmalar yapıldı ve dünyadaki en geniş karşılaştırma veri tabanı olan "TURNITIN" e abonelik sağlandı. Programın kullanımına yönelik kullanıcı eğitimleri üniversitemizin çeşitli kampüslerinde verildi.

Yine yönetim bilimleri alanında uzman, uluslararası bir yayınevi olan Emerald yayınevinin Emerald eJournals Premier Koleksiyonundaki 306 dergiye Ulakbim-Ekual kapsamında abonelik sağladık. Emerald aboneliği ile birlikte kütüphane elektronik dergi sayısını 76.293'e çıkardık.

Kütüphanemiz, kütüphanelerarası işbirliği hizmetleri ile 2016 yılında ilk uluslararası kitap ödünç çalışması yaptı. Mart ayında İsveç KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)Üniversitesi kütüphanesine yaptığımız ödünç kitap talebi isteğimiz karşılandı. Yine bu doğrultuda yurtiçinde de diğer üniversite ve kurumlardan yoğun şekilde kaynak alışverişi yaptık. 2016-2017 akademik yılının başında Üniversitemize yeni katılan öğrenciler için oryantasyon programları düzenledik.

Kağıt israfını önlemek amacıyla; kitaplarımız, tezlerimiz ve dergilerimiz gibi basılı kaynaklarımızı yüksek çözünürlüklü tarama işlemlerini gerçekleştirmek için tarama cihazımızı da 2016 yılında hizmete sunduk.

Teknolojik gelişmelerin takipçisi olan kütüphanemizde cep kütüphanem uygulamasını da kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Yine bu bağlamda kütüphanemizde bulunan kitap yıkama makinesi basılı kaynaklarımızı mor ötesi ışınlar ve hava filtresi ile mikroplardan arındırarak, içindeki mantar ve bakteriyel oluşumlarını engelleyip toza karşı alerjiyi minimum düzeye indiriyor."

(ÖMR-OA-Y)



05.01.2017 16:50:43 TSI

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