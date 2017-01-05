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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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ESO'dan Emniyet Müdürü Dinç'e ziyaret

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:51
ESO'dan Emniyet Müdürü Dinç'e ziyaret
ESO'dan Emniyet Müdürü Dinç'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası üyeleri, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Başkanı İsmail Kunduracı, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Musubeyli, ESO Genel Sekreteri Emre Heper, ESO Yönetim Kurulu üyesi Hasan Aydıngör, ESO Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nadir Küpeli, Emniyet Müdürü Engin Dinç ile tanışmak ve başsağlığı dilemek için ziyarette bulundular. Emniyet Müdürü Dinç, ziyaret ve taziye dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyetlerini belirterek, çalışmalarında sanayi odası üyelerine başarılar diledi.
(MSY-KÇ)

05.01.2017 16:53:53 TSI
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