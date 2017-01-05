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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Konyaaltı Belediye Meclisi tek yürek oldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:51
Konyaaltı Belediye Meclisi tek yürek oldu
Konyaaltı Belediye Meclisi tek yürek oldu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında yılın ilk meclis toplantısı için bir araya gelen Konyaaltı Belediye Meclisi, ülkemizde yaşanan terör olaylarına karşı tek yürek oldu.
Konyaaltı Belediye Meclisi, ülkemizde son zamanlarda ayrışma üzerine yapılan tartışmalara, imzaladığı bildirgeyle son noktayı koydu. 2017 yılının ilk meclis toplantısı için bir araya gelen Konyaaltı Belediyesi Meclisi, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup sözcüsü Cansel Tuncer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grup sözcüsü Gaye Doğanoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grup sözcüsü Durmuş Avcıoğlu'nun ortak imzaladığı bildirgeyle terörü lanetledi.
Konyaaltı Belediyesi Beydağları Salonu'nda gerçekleştirilen Konyaaltı Belediye Meclisi'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Muhittin Böcek, İstanbul'da yaşanan terör saldırılarını kınadı. Ülke olarak acı ve üzüntü verici olayların yaşanmadığı bir yıl temennisinde bulunan Başkan Böcek, "Yeni bir yıla girdik. Bütün vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir yıl diliyorum. Konyaaltı Belediye Meclisi olarak imzaladığımız bildirgeyle teröre karşı tek yürek olduk. Bir kez daha terörü lanetliyor, meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Daha sonra gündem maddelerine geçildi. İlk olarak 2017 mali yılı içerisinde Denetim Komisyonu'nda görev yapacak üyelerin seçimi yapıldı. Belediye Meclis Üyelerinin teklifi ile yapılan gizli oylamada Komisyon üyeliklerine Şafak Otuzaltı, Taner Cihantimur ve Durali Kolpak seçildi. 14 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısın da Başkan Böcek, alınan kararların Konyaaltı'na hayırlı olmasını diledi.
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 16:54:12 TSI
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