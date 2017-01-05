YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AFAD'da habersiz intikal ve toplanma tatbikatı yapıldı

AFAD'da habersiz intikal ve toplanma tatbikatı yapıldı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde habersiz intikal ve toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl AFAD Müdürümüz Mehmet Buldan'ın talimatıyla Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser'in denetiminde geçtiğimiz gece habersiz intikal ve toplanma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatabikatın ardından, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı. Toplantıda yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi paylaşımlarının yapıldığı öğrenildi.

(GC-



05.01.2017 16:55:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER