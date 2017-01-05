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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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AFAD'da habersiz intikal ve toplanma tatbikatı yapıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:52
AFAD'da habersiz intikal ve toplanma tatbikatı yapıldı
AFAD'da habersiz intikal ve toplanma tatbikatı yapıldı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde habersiz intikal ve toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.
İl AFAD Müdürümüz Mehmet Buldan'ın talimatıyla Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser'in denetiminde geçtiğimiz gece habersiz intikal ve toplanma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatabikatın ardından, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı. Toplantıda yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi paylaşımlarının yapıldığı öğrenildi.
(GC-

05.01.2017 16:55:38 TSI
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