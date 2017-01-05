05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Tüfenkci'den şehitler için taziye mesajı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:53
Bakan Tüfenkci'den şehitler için taziye mesajı
Bakan Tüfenkci'den şehitler için taziye mesajı
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
-"Hiçbir güç başarıya ulaşma şansı yakalayamayacak"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfeknci, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Halep'e bağlı El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç ve silah arkadaşı Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için bir yazılı bir açıklama yayımlayarak, üzüntülerini dile getirdi.
Türkiye düşmanlarının kökünü kazırken gelen şehit haberleriyle derinden sarsıldıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, "Ülkemizin istikbali için yürütülen bu mücadelede DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin kökünü kazımaya devam edeceğiz" dedi.
Tüfenkci yaptığı açıklamada, "Malatyalı hemşehrimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç ile silah arkadaşı Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Halep'e bağlı El Bab'da şehit düşmesinden derin bir teessür duydum.
Şehitlerimiz Bilgiç ve Şimşek'e Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine sabır, yaralı vatan evlatlarımıza da acil şifalar diliyorum.
Ülkemizin savunması adına kar, kış demeden Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonunda kahramanca çarpışan yiğitlerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum.
Silahlı Kuvvetlerimiz ile güvenlik güçlerimiz yurt içinde ve yurt dışında, ülkemizi ve milletimizi korumak için terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Ülkemizin istikbali için yürütülen bu mücadelede DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin kökünü kazımaya devam edeceğiz.
Türkiye'yi terörle terbiye etme ve istikrarsızlaştırma gayreti içerisinde olanlar da bilsinler ki hiçbir güç milletin birlik ve beraberliği karşısında başarıya ulaşma şansı yakalayamayacak.
Başta Malatyalı hemşehrim Hüsnü Bilgiç olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin güvenliği, ülkenin huzuru ve esenliği için verilen mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(MT-BRN-Y)

05.01.2017 16:58:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi hizmete girdi
YEREL

MOTAŞ KONTROL VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
Şehit Bilgiç, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BİLGİÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AFAD personeline aile eğitim semineri
YEREL

AFAD PERSONELİNE AİLE EĞİTİM SEMİNERİ
Darende'de çipli kimlik kartlarının dağıtımı başladı
YEREL

DARENDE'DE ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMI BAŞLADI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Kızılay Malatya Şube Başkanı Yalçın 'Kardeşlik Kervanı' uğurlama törenine katıldı
YEREL

KIZILAY MALATYA ŞUBE BAŞKANI YALÇIN 'KARDEŞLİK KERVANI' UĞURLAMA TÖRENİNE KATILDI
Kaymakam Yılmaz TEOG-1'de Türkiye 1.si olan öğrencileri tebrik etti
YEREL

KAYMAKAM YILMAZ TEOG-1'DE TÜRKİYE 1.Sİ OLAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Vali Toprak: &quot;Yazıhan yatırımlarla daha da gelişecek&quot;
YEREL

VALİ TOPRAK: "YAZIHAN YATIRIMLARLA DAHA DA GELİŞECEK"
Kapıya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
YEREL

KAPIYA SIKIŞAN KEDİ YAVRUSU KURTARILDI
Öğrencilerin hazırladığı &quot;15 Temmuz En uzun Gece&quot; adlı dergiyi Vali Mustafa Toprak dağıttı
YEREL

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI "15 TEMMUZ EN UZUN GECE" ADLI DERGİYİ VALİ MUSTAFA TOPRAK DAĞITTI
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut görevine başladı
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR VEKİLİ RASİM BULUT GÖREVİNE BAŞLADI
İnönü Üniversitesispor Kale'de kampa girdi
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR KALE'DE KAMPA GİRDİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
&quot;Peygamberler Şehri Kudüs'ü yarışması düzenlenecek
YEREL

"PEYGAMBERLER ŞEHRİ KUDÜS'Ü YARIŞMASI DÜZENLENECEK
Orduzu Çınar Parka 'Galip Demirel Çınar Parkı' ismi verildi
YEREL

ORDUZU ÇINAR PARKA 'GALİP DEMİREL ÇINAR PARKI' İSMİ VERİLDİ
Malatya'daki kadın cinayeti
YEREL

MALATYA'DAKİ KADIN CİNAYETİ

Sağlık merkezine şehidin adı verildi
YEREL

SAĞLIK MERKEZİNE ŞEHİDİN ADI VERİLDİ
Yeni kimlik kartı başvurusu için gelenler saatlerce sıra bekledi
YEREL

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN GELENLER SAATLERCE SIRA BEKLEDİ
Büyükşehir, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, ENGELSİZ SPOR VE YAŞAM MERKEZİ YAPACAK
Ölen darbecide &quot;gerekirse öldürülsün&quot; notu çıktı
YEREL

ÖLEN DARBECİDE "GEREKİRSE ÖLDÜRÜLSÜN" NOTU ÇIKTI
Okullar arası voleybolda dereceye giren okullar belli oldu
YEREL

OKULLAR ARASI VOLEYBOLDA DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU
Çat Baraj Gölü, buz tuttu
YEREL

ÇAT BARAJ GÖLÜ, BUZ TUTTU