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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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İYİDER'den Dr. Happani'yi ziyaret

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:59
İYİDER'den Dr. Happani'yi ziyaret
İYİDER'den Dr. Happani'yi ziyaret

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - İlim Yardımlaşma ve İrfan Derneği (İYİDER) yönetim kurulu tarafından Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani'yi makamında ziyaret ettiler.
İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani'ye gerçekleşen ziyarette Kanaat önderi Ali Uğur Özkeleş'in yanı sıra Dernek Başkanı Hüseyin Hastaoğlu, Hicret Vakfı Başkanı Osman Gezgin, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tutunmaz ve İzzeddin Özkeleş de hazır bulundu.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde Kilis ve ilçelerinin sağlıkla ilgili konuları ele alınarak karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Dr. Happani, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
(MAD-BRN-Y)

05.01.2017 17:02:43 TSI
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