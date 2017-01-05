05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alaplı Belediye Meclisi toplandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:03
Alaplı Belediye Meclisi toplandı
Alaplı Belediye Meclisi toplandı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısı Nuri Tekin başkanlığında yapıldı.
Belediye Başkanı Nuri Tekin'in başkanlığında yapılan toplantıda, kapalı zarf usulü yapılan Denetim Komisyonu'na üye seçimi dışında tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Kanunu gereği Alaplı Belediye Spor Kulübü'ne binde 12 oranında ödenek çıkarılması da önerge ile gündeme alındı. Toplantının açılışında konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "2016, ülkemiz için gerçekten kara bir yıl oldu. Terör olaylarında çok sayıda şehit verdik. Büyük acılar yaşadık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah, 2017 yılı huzurlu, barış içinde güzel bir yıl olur" dedi.
Görüşülen gündem maddelerinde, Meclis'in tatil ayı Ağustos olarak belirlenirken, geçici işçi vizeleri ve sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücreti oybirliğiyle kabul edildi. Kapalı zarf usulü yapılan Denetim Komisyonu üyeliklerine, Ramazan Akdeniz, Emine Uysal, Abdullah Ateş, Yüksel Koçak ve Recep Erdoğan seçilirken, önerge ile gündeme alınan; "Belediye Kanunu gereği Alaplı Belediye Spor Kulübüne binde 12 oranında ödenek çıkarılması" da yine oybirliğiyle kabul edildi.
Alaplı Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısı 2 Şubat 2017 saat 14.00'de başlayacak.
(EY-OA-Y)

05.01.2017 17:05:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Meclis üyelerinden Kaymakam Eskioğlu'na ziyaret
YEREL

MECLİS ÜYELERİNDEN KAYMAKAM ESKİOĞLU'NA ZİYARET
BEÜ Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi uluslararası ölçekte hizmet sunuyor
YEREL

BEÜ PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANESİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE HİZMET SUNUYOR
Şehit Hasan Bilgin'in ismi BEÜ'de yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT HASAN BİLGİN'İN İSMİ BEÜ'DE YAŞATILACAK
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

EROĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
GMİS Yönetim Kurulu &quot;Hakkı Arslan'ı Unutmayacağız&quot;
YEREL

GMİS YÖNETİM KURULU "HAKKI ARSLAN'I UNUTMAYACAĞIZ"
Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından protokol imzalandı
YEREL

ZONGULDAK VALİLİĞİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN PROTOKOL İMZALANDI
Zonguldak'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
YEREL

ZONGULDAK'TA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Karaduman, belediye meclis toplantısını değerlendirdi
YEREL

KARADUMAN, BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Zonguldak'ta üzerinde uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı
YEREL

ZONGULDAK'TA ÜZERİNDE UYUŞTURUCU YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'taki cinayet
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ CİNAYET

Zonguldak'ta 2.5 milyon fidan toprakla buluşuyor
YEREL

ZONGULDAK'TA 2.5 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR
Kdz. Ereğli'de Halep'e yardım için son 3 gün
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE HALEP'E YARDIM İÇİN SON 3 GÜN
Gülüç Belediyesi'nde örnek birliktelik
YEREL

GÜLÜÇ BELEDİYESİ'NDE ÖRNEK BİRLİKTELİK
Şen, Gebeş'i ziyaret etti
YEREL

ŞEN, GEBEŞ'İ ZİYARET ETTİ
Uysal &quot;Şehitlerimizi isimleriyle yaşatacağız&quot;
YEREL

UYSAL "ŞEHİTLERİMİZİ İSİMLERİYLE YAŞATACAĞIZ"
Çocuklar için Felsefe Atölyesi başarıyla tamamlandı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ATÖLYESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Soğuk hava kan stoklarını etkiledi
YEREL

SOĞUK HAVA KAN STOKLARINI ETKİLEDİ
Yeni yılda tüm sürprizler 67 Burda AVM'de
YEREL

YENİ YILDA TÜM SÜRPRİZLER 67 BURDA AVM'DE