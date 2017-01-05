YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaplı Belediye Meclisi toplandı

Alaplı Belediye Meclisi toplandı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısı Nuri Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin'in başkanlığında yapılan toplantıda, kapalı zarf usulü yapılan Denetim Komisyonu'na üye seçimi dışında tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Kanunu gereği Alaplı Belediye Spor Kulübü'ne binde 12 oranında ödenek çıkarılması da önerge ile gündeme alındı. Toplantının açılışında konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "2016, ülkemiz için gerçekten kara bir yıl oldu. Terör olaylarında çok sayıda şehit verdik. Büyük acılar yaşadık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah, 2017 yılı huzurlu, barış içinde güzel bir yıl olur" dedi.

Görüşülen gündem maddelerinde, Meclis'in tatil ayı Ağustos olarak belirlenirken, geçici işçi vizeleri ve sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücreti oybirliğiyle kabul edildi. Kapalı zarf usulü yapılan Denetim Komisyonu üyeliklerine, Ramazan Akdeniz, Emine Uysal, Abdullah Ateş, Yüksel Koçak ve Recep Erdoğan seçilirken, önerge ile gündeme alınan; "Belediye Kanunu gereği Alaplı Belediye Spor Kulübüne binde 12 oranında ödenek çıkarılması" da yine oybirliğiyle kabul edildi.

Alaplı Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısı 2 Şubat 2017 saat 14.00'de başlayacak.

(EY-OA-Y)



05.01.2017 17:05:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER