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Meclis üyelerinden Kaymakam Eskioğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Meclisi üyeleri Belediye Başkanı Nuri Tekin'in başkanlığında Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'na ziyarette bulundu.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, Kaymakam Eskioğlu Belediye Meclisi üyeleriyle tanıştı. Kaymakam Saim Eskioğlu, Alaplı'da güzel bir birlik ve beraberlik ortamı olduğunu belirterek, kendisinin de bu ortama katkı verme amacında olduğunu ifade etti. Belediye başkanlığının ve belediyeciliğin zor ama keyifli bir görev olduğunu belirten Eskioğlu, "Vatandaşa hizmet etmenin gururu, insana yorgunluğunu da unutturur" dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de, Alaplı'da birlik ve beraberlik içerisinde halka hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, "Halkımıza elimizden gelen hizmeti ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Dediğiniz gibi bu görevler zor ama onur ve gurur verici. " dedi.

(EY-OA-Y)



05.01.2017 17:07:57 TSI

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