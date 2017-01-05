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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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İlkadım'da gençler değerleriyle buluşacak

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:09
İlkadım'da gençler değerleriyle buluşacak
İlkadım'da gençler değerleriyle buluşacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun'un yaşayan ve vefat etmiş hukuk, bilim, siyaset, sanat, spor, iş adamı, milli şahsiyet ve kahramanları ile alanlarında zirve yapmış örnek şahsiyetlerin "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında gençlere tanıtılacağını söyledi.
İlkadım'da hayata geçirilen "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında Samsun'un hukuk, bilim, siyaset, sanat ve spor camiası ve milli kahramanlarının yaşamı, mücadelesi, azmi ve başarıları, gençlere anlatılacak. İlk etapta 6 ay süresince devam edecek proje kapsamında Ord. Prof. Dr Ali Fuat Başgil, Yaşar Doğu, Yıldıray Çınar, Mustafa Dağıstanlı ve Fatma Çavus, "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesiyle gençler bilinçlendirilecek. Proje daha sonra yaygın ve sürdürülebilir olarak yıllara yayılacak.

Projenin tanıtımı yapıldı
İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından teklif edilen öneri ile İlkadm Belediyesi tarafından uygulanan "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" tanıtım toplantısı Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, İlkadım Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Memur-Sen Samsun Başkanı Nejdet Güneysu, Hizmet-İş Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Nurettin Seven, SAMUSAD Başkanı Metin Erten, KADEF Yönetim Kurulu Üyesi Yazar Ahmet Seven, HANDER Başkanı Sevgi Sula, İlkadm Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Halise Mutlu, belediye başkan yardımcıları, belediye daire müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Proje hakkında İlkadım Kent Konseyi Tarih, Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Fatma Pak, projenin detayları hakkında katılımcıları bilgilendirdi

Değerleriyle buluşan gençlik
Proje tanıtım toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, projeyi çok önemsediğini belirterek, "Milli, manevi değerlerine bağlı, mazisinden ders alıp geleceğini planlayan nesiller yetiştirmek, en büyük arzumuzdur. Bu manada proje kapsamında değerlerine sahip çıkan, kökleriyle beslenen, kendini milli ve ulvi, değerler ışığında yetiştirerek geleceği şekillendiren şuurlu nesillere ihtiyacımız var. Samsun'un milli, manevi, örnek şahsiyet ve değerleriyle yoğrulacak gençlerin hayatlarına örnek alması ve rehber edinmelerini sağlamak adına belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.

Gençlere rehber olacak
Proje kapsamında genç dimağlar, milli ve manevi değerlerle yetiştirilerek yakın dönemde yaşamış ve ahirete intikal etmiş, hukuk, bilim, siyaset, kültür, sanat, iş, spor alanında katkı sağlamış şahsiyetler örnek yaşamı ele alınacak. Gençlerin bilgi birikimini artırılarak tarihi ve kültürel değerlere ait ortak bir bilinç geliştirilecek. Yaşantılarıyla gençlerin kendilerine rehber edinecekleri şahsiyetlere dikkat çekmek, o dönemde elde ettiği başarıları, çektiği zorlukları, geleceğe miras bıraktıkları nam, şeref ve eserler gündeme getirilerek canlı ve diri tutulması sağlanacak.

Samsun'un örnek şahsiyetleri
"Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında Türk hukukçu ve siyaset adamı Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuat Başgil, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Efsane Güreşçi Yaşar Doğu, Mustafa Dağıstanlı, 1960-1980'li yılların ünlü Türk halk müziği sanatçısı Çarşamba'yı Sel Aldı türküsü ile tanınan Yıldıray Çınar, Milli Mücadele'nin simge isimlerinden Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı Fatma Çavuş gençlere anlatılacak ve tanıtılacak.

Proje gezileri ve bilgilendirmeleri
İlk etapta belirlenen 7 okuldan 5 öğrenci ile başlayacak proje kapsamında sahada çeşitli gezi ve incelemeler yapılarak Samsun'un örnek şahsiyetleri hakkında gençler bilgilendirilerek tanıtılacak. Daha sonra proje geniş kapsamda etaplar şeklinde devam edecek. 14 Ocak'ta Kavak ilçesi Emirli Mahallesi'nde Yaşar Doğu'nun evinin gezilerek ve onu tanıyarak başlayacak programlar dizisi, 16 Şubat'ta medikal fabrikalarının gezilmesi, 1 Nisan'da 19 Mayıs ilçesinde Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş'un yaşadığı köyde anlatılması, 17 Nisan'da Çarşamba Hukuk Fakültesinde Ali Fuat Başgil'in hayatının anlatılması, 25 Nisan'da Çanakkale Gelibolu'da 57. Türk Alayının ilk Anzak çıkartmasına karşı koyduğu mekanların ziyaret edilmesi, 24 Mayıs'ta Yıldıray Çınar'ın adının verildiği kültür merkezinde anlatılması ve kabri başında anılması, 19-25 Mayıs'ta Balkan Konferansları ve birçok etkinlik yapılacak.
(SAM-SLH-Y)

05.01.2017 17:12:22 TSI
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