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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'dan iki TIR, Halep'e gönderildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:13
Kastamonu'dan iki TIR, Halep'e gönderildi
Kastamonu'dan iki TIR, Halep'e gönderildi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kastamonu'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 TIR, törenle uğurlandı.
Cumhuriyet Meydanındaki törene katılan Vali Mesut Yıldırım, yardım toplanmasına öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı camiasına teşekkür etti. Kastamonu halkının, Haleplilere ilk günden itibaren yardıma koştuğunu söyleyen Vali Yıldırım, "Halep'teki insanlık dramına ilk günden itibaren duyarsız kalmayan, sadece dualarla yetinmeyerek onları madden destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın ise, "Daha öncede Halep'e bir TIR ihtiyaç malzemeleri göndermiştik. O günden itibaren sivil toplum kuruluşlarımız, hayır sahiplerimiz yine bu meydandan dualarla TIR'lar yollara çıkarttılar. Bu gün iki TIR'ıı un, patates, ihtiyaç malzemeleri ve giyim eşyaları olmak üzere ilçelerimizden, ilimiz hayır sahiplerinde, din görevlilerinden ve halkımızın desteği ile hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kazaların belaların define sebep olur. Kazancımızın bereketlenmesine vesile olur. Milletimiz, devletimizin bütün kötülüklerden kurtulmasına vesile olur. Yardımı gönderdiğimiz insanlar mağdur ve birçok zorluk içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. Ülkemiz dün olduğu gibi bu günde yardımını öncülüğünü göstermiştir ve göstermeye devam edecektir" diye konuştu.
Konuşmalarından ardından iki TIR dolusu yardım malzemesi, dualar eşliğinde Halep'e ulaştırılmak üzere Kastamonu'dan uğurlandı.
(Vİ-OA-Y)

05.01.2017 17:15:51 TSI
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