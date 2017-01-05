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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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K Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:16
K Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
-''Kirli oyunlarla karşı karşıyayız''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla getirilen düzenlemeye ilişkin görüşlerini paylaştı.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluğunu ve buna bağlı olarak zor günlerden geçildiğinin altını çizen Koçer yaptığı konuşmada,"Birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli oyunlarla karşı karşıyayız. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör saldırılarına karşı, eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin içerisindeyiz. Açıkça görüyor ve anlıyoruz ki yalnızca birkaç terör örgütüne karşı değil yedi düvele karşı yeni bir istiklal mücadelesi veriyoruz.Mücadele azmimizi asla kaybetmiyoruz.Geleceğe ilişkin hedeflerimizi değiştirmiyoruz.Ülkemiz, devletimiz, milletimiz tüm bunların üstesinden gelecek güce sahiptir" dedi.
Türkiye'nin umudunu kırmak isteyenler olduğunu ifade eden Koçer,"Hevesimizi köreltmek, hedeflerimizden saptırmak istiyorlar.Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve Allah'ın izniyle terörün hakkından geleceğiz. Buradan terörle mücadelede şehit olan asker, polis ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden PKK, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ başta olmak üzere her türlü terör örgütünü ve teröre destek verenleri buradan lanetliyorum'' dedi.
Yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirten Koçer "Alınan bu kararlarla ekonomimizin rekabet gücü artacak ve gerek istihdam gerekse üretim ve ihracatta artış sağlanabilecektir.2017 yılında Türkiye ekonomisinin daha fazla büyümesi için başkaca gerekli tüm önlemler alınacaktır.
Daha güçlü Türkiye ve daha güçlü ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
"250 milyarlık kredi hacmi oluşacak"
Milletvekili Koçer, tasarıyla, denizcilik sektörünün gelişmesine imkan sağlandığını, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapıldığını söyledi.Kredi Garanti Fonu'na ilişkin düzenleme, işletmelerimizin krediye erişimlerini sağlamak, bilhassa reel sektörün kredi kullanma imkanını artırmak bakımından son derece önemli diyen Koçer, düzenlemeyle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacağını ve bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ötelenmesiyle, asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelere katkı sağlanacağını bildirdi.
İmalat sanayisinde faaliyette bulunan ve birleşen iki şirketin KOBİ olması durumunda, bu birleşmenin olduğu dönem dahil, üç dönem yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulaması son derece teşvik edici değerlendirmesi yapan Koçer, böylece işletmelerin, ölçeklerini büyüteceklerini, rekabet güçlerini geliştirebileceklerini de sözlerine ekledi.
(KU-BRN-Y)

05.01.2017 17:18:28 TSI
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