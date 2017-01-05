YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi hizmete girdi

MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi hizmete girdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi tarafından, genişleyen hizmet ağını kontrol altında tutmak, seferlerdeki araçların ve şoförlerin takibini yapmak ve hatlarda yaşanabilecek sıkışıklıklara anında müdahale edebilmek amacıyla kontrol merkezi kuruldu.

7/24 saat esasına göre hizmet verecek kontrol merkezi ile ilgili bilgi veren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu taşıma hizmeti yürüten araçların sahadaki hareketlerinin bu merkezden izlenerek başlangıç ve kontrol noktalarından online olarak takip edileceğini belirtti.

Tamgacı; "Ayrıca GSM Telsiz altyapısı üzerinden araçlarımızla anlık olarak haberleşme sağlanırken, araçlarımızdaki LED bilgilendirme ekranları da yenilenerek, son dakika gelişmeleri ve acil durum bildirimleri bu ekranlarımız üzerinden yapılabilecektir. Yine Kontrol Merkezimiz bünyesinde Çağrı Merkezimizi de kurarak hizmete sunduk. Vatandaşlarımız artık toplu taşıma hizmetlerimiz ile ilgili dilek, temenni ve şikâyetlerini Çağrı Merkezimizin 0 422 502 2 502 numaralı telefon hattı üzerinden bildirebilirler. Ayrıca, 0 552 502 2 502 numaralı watsapp hattı üzerinden de bize ulaşabilecekler " dedi.

-Çakır: "Kontrol Merkezinden ana duraklar anlık izlenebilmektedir"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte bir yandan sahada hizmet vermekte olan araçlar ve şoförleri takip edebileceklerini, bir yandan da vatandaşların talep ve şikâyetlerini daha kısa sürede alarak sonuçlandırabileceklerini söyledi.

Çakır, "Büyükşehir Belediyemiz MOTAŞ Trambüs Bakım ve Kontrol Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Kontrol Merkezindeki ekranlarımız vasıtasıyla ana durak noktaları anlık izlenebilecek, sürücülerden gelen bilgiler doğrultusunda araçlar ve donanımları ile ilgili arıza kaydı oluşturma ve arızalı aracın bakımı için yönlendirmesi sağlanabilecektir" dedi.

Çakır, "Ayrıca hizmete sunulan MOTAŞ Çağrı Merkezi ile de vatandaşlardan gelen her türlü soruya anlık cevap verilebilecek ve beklenen durağa en yakın otobüs bilgisi, güzergah bilgisi hareket saatleri vb. bilgilendirme işlemleri bir telefonla yapılabilecektir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlarımızın bildirimleri şirketimize yön verecektir

Çakır,"Merkeze gelen sürücü hataları ve yaşanabilecek olumsuzluklar araç içerisindeki sisteme bağlanılarak anlık olarak izlenebilmektedir. Böylece hatalara müdahale süresi azami kısaltılmış ve hizmet kalitesi yükseltilmiş olacaktır. Tüm bu çalışmalardan istediğimiz verimliliği elde etmemiz için öncelikle yolcularımızın tüm görüş, öneri, talep ve şikayetlerini bize bildirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konudaki bildirimleri kurumumuza yön verecektir. Azami verimlilik için bu gereklidir" diye konuştu.

(MT-BRN-Y)



05.01.2017 17:20:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER