05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi hizmete girdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:16
MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi hizmete girdi
MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi hizmete girdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi tarafından, genişleyen hizmet ağını kontrol altında tutmak, seferlerdeki araçların ve şoförlerin takibini yapmak ve hatlarda yaşanabilecek sıkışıklıklara anında müdahale edebilmek amacıyla kontrol merkezi kuruldu.
7/24 saat esasına göre hizmet verecek kontrol merkezi ile ilgili bilgi veren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu taşıma hizmeti yürüten araçların sahadaki hareketlerinin bu merkezden izlenerek başlangıç ve kontrol noktalarından online olarak takip edileceğini belirtti.
Tamgacı; "Ayrıca GSM Telsiz altyapısı üzerinden araçlarımızla anlık olarak haberleşme sağlanırken, araçlarımızdaki LED bilgilendirme ekranları da yenilenerek, son dakika gelişmeleri ve acil durum bildirimleri bu ekranlarımız üzerinden yapılabilecektir. Yine Kontrol Merkezimiz bünyesinde Çağrı Merkezimizi de kurarak hizmete sunduk. Vatandaşlarımız artık toplu taşıma hizmetlerimiz ile ilgili dilek, temenni ve şikâyetlerini Çağrı Merkezimizin 0 422 502 2 502 numaralı telefon hattı üzerinden bildirebilirler. Ayrıca, 0 552 502 2 502 numaralı watsapp hattı üzerinden de bize ulaşabilecekler " dedi.
-Çakır: "Kontrol Merkezinden ana duraklar anlık izlenebilmektedir"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte bir yandan sahada hizmet vermekte olan araçlar ve şoförleri takip edebileceklerini, bir yandan da vatandaşların talep ve şikâyetlerini daha kısa sürede alarak sonuçlandırabileceklerini söyledi.
Çakır, "Büyükşehir Belediyemiz MOTAŞ Trambüs Bakım ve Kontrol Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Kontrol Merkezindeki ekranlarımız vasıtasıyla ana durak noktaları anlık izlenebilecek, sürücülerden gelen bilgiler doğrultusunda araçlar ve donanımları ile ilgili arıza kaydı oluşturma ve arızalı aracın bakımı için yönlendirmesi sağlanabilecektir" dedi.
Çakır, "Ayrıca hizmete sunulan MOTAŞ Çağrı Merkezi ile de vatandaşlardan gelen her türlü soruya anlık cevap verilebilecek ve beklenen durağa en yakın otobüs bilgisi, güzergah bilgisi hareket saatleri vb. bilgilendirme işlemleri bir telefonla yapılabilecektir" şeklinde konuştu.
Vatandaşlarımızın bildirimleri şirketimize yön verecektir
Çakır,"Merkeze gelen sürücü hataları ve yaşanabilecek olumsuzluklar araç içerisindeki sisteme bağlanılarak anlık olarak izlenebilmektedir. Böylece hatalara müdahale süresi azami kısaltılmış ve hizmet kalitesi yükseltilmiş olacaktır. Tüm bu çalışmalardan istediğimiz verimliliği elde etmemiz için öncelikle yolcularımızın tüm görüş, öneri, talep ve şikayetlerini bize bildirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konudaki bildirimleri kurumumuza yön verecektir. Azami verimlilik için bu gereklidir" diye konuştu.
(MT-BRN-Y)

05.01.2017 17:20:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Bakan Tüfenkci'den şehitler için taziye mesajı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI
Şehit Bilgiç, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BİLGİÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AFAD personeline aile eğitim semineri
YEREL

AFAD PERSONELİNE AİLE EĞİTİM SEMİNERİ
Darende'de çipli kimlik kartlarının dağıtımı başladı
YEREL

DARENDE'DE ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMI BAŞLADI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Kızılay Malatya Şube Başkanı Yalçın 'Kardeşlik Kervanı' uğurlama törenine katıldı
YEREL

KIZILAY MALATYA ŞUBE BAŞKANI YALÇIN 'KARDEŞLİK KERVANI' UĞURLAMA TÖRENİNE KATILDI
Kaymakam Yılmaz TEOG-1'de Türkiye 1.si olan öğrencileri tebrik etti
YEREL

KAYMAKAM YILMAZ TEOG-1'DE TÜRKİYE 1.Sİ OLAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Vali Toprak: &quot;Yazıhan yatırımlarla daha da gelişecek&quot;
YEREL

VALİ TOPRAK: "YAZIHAN YATIRIMLARLA DAHA DA GELİŞECEK"
Kapıya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
YEREL

KAPIYA SIKIŞAN KEDİ YAVRUSU KURTARILDI
Öğrencilerin hazırladığı &quot;15 Temmuz En uzun Gece&quot; adlı dergiyi Vali Mustafa Toprak dağıttı
YEREL

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI "15 TEMMUZ EN UZUN GECE" ADLI DERGİYİ VALİ MUSTAFA TOPRAK DAĞITTI
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut görevine başladı
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR VEKİLİ RASİM BULUT GÖREVİNE BAŞLADI
İnönü Üniversitesispor Kale'de kampa girdi
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR KALE'DE KAMPA GİRDİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
&quot;Peygamberler Şehri Kudüs'ü yarışması düzenlenecek
YEREL

"PEYGAMBERLER ŞEHRİ KUDÜS'Ü YARIŞMASI DÜZENLENECEK
Orduzu Çınar Parka 'Galip Demirel Çınar Parkı' ismi verildi
YEREL

ORDUZU ÇINAR PARKA 'GALİP DEMİREL ÇINAR PARKI' İSMİ VERİLDİ
Malatya'daki kadın cinayeti
YEREL

MALATYA'DAKİ KADIN CİNAYETİ

Sağlık merkezine şehidin adı verildi
YEREL

SAĞLIK MERKEZİNE ŞEHİDİN ADI VERİLDİ
Yeni kimlik kartı başvurusu için gelenler saatlerce sıra bekledi
YEREL

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN GELENLER SAATLERCE SIRA BEKLEDİ
Büyükşehir, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, ENGELSİZ SPOR VE YAŞAM MERKEZİ YAPACAK
Ölen darbecide &quot;gerekirse öldürülsün&quot; notu çıktı
YEREL

ÖLEN DARBECİDE "GEREKİRSE ÖLDÜRÜLSÜN" NOTU ÇIKTI
Okullar arası voleybolda dereceye giren okullar belli oldu
YEREL

OKULLAR ARASI VOLEYBOLDA DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU
Çat Baraj Gölü, buz tuttu
YEREL

ÇAT BARAJ GÖLÜ, BUZ TUTTU