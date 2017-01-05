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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Tüketici Hakem Heyeti'ne 1 yılda 420 başvuru

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:18
Tüketici Hakem Heyeti'ne 1 yılda 420 başvuru
Tüketici Hakem Heyeti'ne 1 yılda 420 başvuru

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne 2016 yılı içinde 420 kişi başvuruda bulundu.
Korkuteli Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne 2016 yılında 420 başvuru yapıldı. Aldıkları başvurular hakkında yaptıkları titiz incelemeler sonucu tüm dosyaları karara bağladıklarını ifade eden Korkuteli Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilileri, "Bu başvurulardan yüzde 70 banka, yüzde 10 mesafeli satış, yüzde 10 kapıdan satış, yüzde 10 faklı konularda başvurulardan oluşuyor" dedi.

"Bankalar İlk Sırada"
Türkiye genelinde olduğu gibi en çok bankalar konusunda başvuru şikayeti aldıklarını aktaran yetkililer kredi kartı aidatı, kredilerden alınan dosya masrafları, hesap işletim ücretleri gibi şikayetlerin, tüketicilerin en çok mağdur olduğu ve hak aradığı kısımlar olduğunu ifade ettiler.
Yetkililer, "Tüketici hakem heyeti kararlarının yaklaşık yüzde 95'i tüketici lehine çıkıyor. Ayıplı Mal ve Hizmet kategorisinde değerlendirdiğimiz ayakkabı, bilgisayar, cep telefonu, buzdolabı gibi ürünlerin şikayetlerinde de başvuru sayısı oldukça fazla. Diğer önemli bir başvuru olarak Kapıdan Satışlar ve internet, telefon üzerinden yapılan alışverişleri gösterebilmek mümkündür. Kapıdan satışlarda mutlaka satıcıya kapıdan satış belgesi olup olmadığı sorulmalıdır. Eğer bu tür alışverişten caymak istiyorsak ilk 14 gün içerisinde satıcı firmanın adresine "cayma bildirimi" göndermemiz gerektiği unutulmamalıdır. Alışverişlerde mutlaka fatura alınmalıdır."
Korkuteli Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, 0-2.400 TL arası ilçe hakem heyeti, 2.400-3.700 arası İl hakem heyeti, 3.700 ile üst seviyeleri Tüketici mahkemesi baktığını ifade etti.
(AD-Y)

05.01.2017 17:22:05 TSI
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