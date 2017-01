YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hastane personeline 'gribal enfeksiyon' semineri

Hastane personeline 'gribal enfeksiyon' semineri



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi Hastaneleri personellerine 'Mevsimsel İnfluenza Gribal Enfeksiyonlardan Korunma' konulu seminer verildi.

Başhekimlik konferans salonunda yapılan ve Hastane Eğitim Birimi tarafından organize edilen seminere Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Velat Şen, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Saim Dayan ve hastane çalışanları katıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Recep Tekin, gribal enfeksiyonun belirtileri, bulaşma, korunma yolları ve kişisel hijyen konularında bilgi verdi. Gribal enfeksiyon hastalığına halk arasında paçavra hastalığı denildiği belirten Doç. Dr. Tekin, bu hastalığın 1918'den günümüze kadar gelen tarihinden kısaca söz ederek, her insanın en az yılda bir iki kez grip geçirdiğini, gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve bunun bazen toplumsal bir sıkıntı yaratabildiğini söyledi.

Tekin, gribal enfeksiyonun bulaşma, belirtileri ve korunma yolları ile ilgili şunları söyledi:

"Soğuk algınlığı halk arasında nezle veya grip olarak bilinir. Her ikisi de üst solunum yolları enfeksiyonudur. Farklı virüsler bu enfeksiyonlara İnfluenza A veya B, grip enfeksiyonuna yol açar. Nezle de ise 200 den fazla virüs çeşidi etkendir. En sık rinovirüs nezle nedenidir ve oldukça bulaşıcıdır. En sık sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür. Sadece şikayetlere bakarak nezle veya grip ayrımı yapmak zordur. Fakat nezle daha hafif seyreder, ateş fazla görülmez, burun tıkanıklığı veya akıntısı, baş ağrısı, hapşırma ve öksürme sıktır. Gribal enfeksiyonda ise genellikle ateş yüksektir (38-40 derece). Yaygın kas ağrıları, terleme, göğüsten gelen öksürük olabilir. Genel yorgunluk hali daha belirgindir. Gribal enfeksiyonlar grip aşısı yaptırarak büyük oranda önlenebilir. Özellikle gebelerde, 65 yaş üstü yaşlılarda ve 5 yaş altı çocuk ve 6 aydan büyük bebeklerde, ciddi hastalığı olanlarda (astım, şeker, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kanser, AIDS, amfizem vb.) gribal enfeksiyon daha ağır seyredebilir. Bu nedenle bu kişilere grip aşısı yapılması önerilmektedir. Genellikle aşılanma grip sezonunun başlangıcında (eylül-ekim-kasım dönemleri) yapılır. Bağışıklanma süresi yaklaşık iki hafta sürer. İnfluenza virüsü her yıl değiştiğinden aşı her yıl yaptırılmalıdır."

Özellikle okul öncesi çocuklarda soğuk algınlığının daha sık görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Tekin, "Pek çok kişi genellikle bir haftada iyileşir. Soğuk algınlığı virüsleri vücuda ağız ya da burun yoluyla alınır. Havadaki hasta kişiden kaynaklanan damlacıklar solunum yoluyla vücuda alınır. Hasta kişinin ellerinde eğer virüs mevcutsa (burun silme, öksürürken veya hapşırırken eli ağza götürme) virüs hasta kişinin dokunduğu her şeye (havlu, oyuncak, telefon vb) bulaşır. Eğer eliniz kirli bir yüzeye dokunduysa gözler, burun, ağız yoluyla virüs bulaşabilir" diye konuştu.

05.01.2017 17:24:57 TSI

