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Mersin ESOB'dan genel sekreterlere ADAPTESK eğitimi



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MERSİN (İHA) - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce (ESOB) yürütülen ve ADEPTESK Projesi kapsamında Birlik bünyesinde kurulu esnaf odalarının genel sekreterleri ve diğer personele yönelik eğitim düzenlendi.

Mersin ESOB'un 'Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi' (ADAPTESK) kapsamında Divan Otel'de gerçekleştirilen "Meslek Kuruluşları Genel Sekreterleri ve Personeli Eğitimi"ne Birlik personelinin yanı sıra Birliğe bağlı il genelinde kurulu 70 meslek odasının genel sekreterleri ile Adana, Konya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş Birlik genel sekreterleri de katıldı. Eğitimde, Mersin ESOB Genel Sekreteri Cevdet Tekbaş ile Proje Eğitmeni Önder Doğan tarafından "Esnaf sanatkarların mevcut durumu ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi", "Küresel değişimler ve bu değişimler karşısında esnafın rolü ve değişime tepkisi", "Eğitim ve Durum Merkezleri kapsamında verilebilecek hizmetler" " Kurumsal Yönetim ve Gelişim" başlıkları altında bilgi paylaşımı yapıldı.

Eğitim kapsamında ikinci gün ise İletişim ve Kişisel Gelişim Uzmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu tarafından eğitim verilecek.

(KYM-Y)



05.01.2017 17:25:19 TSI

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