Cumhurbaşkanının Şanlıurfa programı yarım saat erkene alındı
Şanlıurfa (İHA) - Şanlıurfa Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da yarın saat 14.30'da katılacağı toplu açılış töreninin yarım saat erkene alındığını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şanlıurfa'da katılacağı toplu açılış töreninin saatinin erkene alındığı açıkladı. Daha önceki açıklamalarda Cuma günkü programın saat 14.30'da gerekleştirilmesi planlanan program saat 14.00'a alındı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rabia/Topçu Meydanında gerçekleştireceği toplu açılış töreni saat 14.00'e alınmıştır" denildi.
(Şİ-BRN-Y)
05.01.2017 17:23:29 TSI
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