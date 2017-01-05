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Aktaş'tan savcı ve hakimlere ziyaret



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BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçeye tayin olan yeni hakim ve savcılara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Alinur Aktaş, İnegöl'de yeni göreve başlayan Cumhuriyet Savcısı Yasin Alpdündar ile hakimler Ali Kemal Akan, İbrahim Ak, Cangül Altundiş ve Feyza Arslan'ı ziyaret ederek, başarılar diledi. Aktaş, İnegöl'ün ekonomisi ve nüfusuyla hızla gelişip büyüdüğünü, bu büyümeye paralel olarak da adli problemlerin ortaya çıkabildiğini ifade ederek, "Bu meseleleri çözen adliyemiz, emniyetimiz ve jandarmamız var. Gönül ister ki şehrimizde hiç sıkıntı olmasın, her şey huzur içerisinde ilerlesin, ama takdir edersiniz ki bu kadar kalabalık, ticaretin bu kadar hareketli olduğu bir yerde bu pek mümkün değil. Şehrimizin huzura ermesi için adaleti tesis etmek, haksızlığa mani olmak için çalışan savcı ve hakimlerimiz ile güvenlik güçlerimiz var" dedi.

(MŞ)



05.01.2017 17:28:14 TSI

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