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Süt üreticilerine desteklemeler ödendi



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Süt Birliği yöneticileri, Kaymakam Suat Seyitoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yenişehir ve İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, ilçeye yeni tayin olan Kaymakam Suat Seyitoğlu'nu ziyaret ederek, bölgenin süt potansiyeli hakkında bilgi verdi. Tuna, "İlçemizde günlük 160 ton süt elde ediliyor. Yenişehir ve İznik Süt Üreticileri Birliği olarak üreticimizin her zamanın yanındayız" dedi.

Nazif Tuna, süt üreticilerine temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait desteklemelerinin ödendiğini belirtti. Tuna, 800 bin TL tutarındaki destekleme bedellerinin süt üreticilerinin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üreticiye birlik ve kooperatifler vasıtasıyla destekleme veriliyor. Sütün litresine 7 kuruş, çiftçinin doğrudan firmalara sattığı sütün litresine ise 5 kuruşluk destekleme veriliyor" dedi.

(HS-MŞ)



05.01.2017 17:33:55 TSI

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