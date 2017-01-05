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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli Büyükşehir'den kar uyarısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:36
Kocaeli Büyükşehir'den kar uyarısı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, aşırı soğuk ve kar yağışı için vatandaşları uyardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, vatandaşlara bölgenin aşırı soğuk ve kar yağışı etkisi altına girecek olması nedeni ile önemli uyarılarda bulundu. Yetkliler, Cuma günü kuvvetli rüzgarlarla hava sıcaklığının 8 ila 15 derece azalacağının beklendiği ifade ederek, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirttiler.
Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden gelen duyuruda Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgenin Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. 5-9 Ocak 2017 tarihleri arasında doğu kesimler hariç ülke genelinde yağışlarla birlikte rüzgarın; Bugün ve yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde 60-80 km/saat şiddetinde esmesi beklendiği ifade edildi. Güney yönlerden esen rüzgarın Cuma öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı yönüne dönmesi beklendiği belirtildi. Yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere 7 Ocak Cumartesi günü kar yağışına dönüşeceği tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günlerinde ise kar yağışlarının hafifleyerek etkisini devam ettireceği tahmin edildiği ifade edilerek, "Önümüzdeki günlerde şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yoğun kar yağışları, önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don gibi meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor, ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerekiyor. Bu tarihler arası hususu araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması gerektiği ifade edilirken zorunlu nedenlerle trafiğe çıkacak araçların kışlık kar lastiği takması, araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurması gerekmektedir. Trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmaları, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin talimatlarına uymaları, yoğun olan yolları kullanmamaları gerekmektedir" denildi. Açıklamada son olarak başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, buzlanma, don vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarılırken, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kaza ve olaylara maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiği kaydedildi.
(GY-Y)

05.01.2017 17:40:18 TSI
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