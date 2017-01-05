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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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ERÜ'de "Evlilik Okulu Seminerleri" Sona Erdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:43
ERÜ'de "Evlilik Okulu Seminerleri" Sona Erdi
ERÜ'de "Evlilik Okulu Seminerleri" Sona Erdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri, "Evlilikte Cinsellik" konulu seminerlere sona erdi.
Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen seminerin konuşmacısı Rize Devlet Hastanesi Psikiyatristi Dr. Hatice Alibaşoğlu, evlilikte cinselliği anlattı. Dr. Alibaşoğlu, "Günümüzde cinsellik konusundaki eğitim evlilik sürecine kadar bekletilmektedir. Bunun nedeni ise toplumun cinselliğe bakış açısıdır. İnsanlar aile kurmak için, üremek için ve cinsellik için evlenmektedirler. Evlilik hukuksal dayanağı olan bir kurum olmasıyla birlikte cinselliğin meşrulaştırılmasıdır" dedi.
Cinsellik konusunda çiftlerin birbirinin fıtratını anladığında sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini kaydeden Dr. Hatice Alibaşoğlu, "Cinsellik konusuna kadın ve erkek dünyasında iki farklı görüş bulunmaktadır. Erkekler zannediyorlar ki; cinsellik düzelirse evlilikteki ilişki de düzelir. Kadınlar ise günlük hayattaki işler düzeldiğinde cinsellik de düzelir diye düşünüyor. Bu durumda erkekler kendi açısından, kadınlarda kendi açısından olaya bakıyor. Fakat çiftler birbirlerini, eşlerinin fıtratını anladığında problemlilerin büyük kısmı çözülmüş olacak. Aynı zamanda bir birey kendisini de çok iyi tanımalı ve evliliğinde neyi isteyip neyi istemediğini bilmelidir" diye konuştu.
Seminerin sonunda ise "İnsan Niçin Evlenir?", "Evlilik ve Maneviyat", "Evlilik Aşkı Oldurur", "Aile Hukuku" ve "Evlilikte Cinsellik Eğitimi" konularındaki eğitim seminerlerine katılan 237 kişiye törenle sertifika verildi.
(AG-Y)

05.01.2017 17:47:13 TSI
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