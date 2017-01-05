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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Battalgazi Belediyesinden değerlendirme toplantısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:47
Battalgazi Belediyesinden değerlendirme toplantısı
Battalgazi Belediyesinden değerlendirme toplantısı
- Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan:
- "Hizmetleri sunarken adaletten taviz vermiyoruz'

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, düzenlediği basın toplantısında Battalgazi Belediyesinin hizmetleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Gürkan, Battalgazi Belediye bütçesinin hibeler hariç yaklaşık yüzde 60'ının yatırım bütçesi olarak gerçekleştiğini söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın DoubleTree by Hilton Malatya'da düzenlediği basın toplantısına, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Ergöç, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Nevzat Aslan, Abdulvahap Şerefhanlı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Er, Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Zafer, Anadolu Basın Yayın Birliği Malatya Şube Başkanı Filiz Yavuzkurt, İnternet Habercileri Cemiyeti Derneği Başkanı Kemal Turgut Göle, çok sayıda yerel ve ulusal basın temsilci ile belediye birim müdürleri katıldı.
Belediye hizmetleri ile ilgili sunumun yapıldığı basın toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak terör olaylarına değinerek, "Ülkemizi derin acıya gark eden terör eylemini nefretle telin ediyorum. Bugün Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup Malatya Arapgir ilçemizde bir astsubayımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Gürkan, belediye hizmetlerini katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği olmak üzere 5 temel esasa göre yaptıklarını belirterek, hizmetin sunumunda adaletten taviz vermediklerini ifade etti. Katılımcı belediyecilikte sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, muhtarların, esnafın, yöre halkının, kanaat önderlerinin ve gençlerin görüşlerine önem verdiklerini belirten Gürkan, hizmetleri istişare yaparak gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Gürkan, sosyal belediyecilik kapsamında Hayır Çarşısını hizmete sunarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, hizmete sunulan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısının Türkiye'de hizmete sunulan ilk 10 Hayır Çarşısı içinde yer aldığını belirtti. Sosyal belediyecilik kapsamında 'İşsizlik Kaderin Olmasın' SODES Projesi ile meslek edindirme kursları açtıklarını kaydeden Gürkan, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi ile Malatya'ya yüzlerce girişimci kazandırıldığını söyledi.
Kültürel Belediyecilik alanında Anadolu'nun en büyük kültürel organizasyonları arasında yer alan Kervansaray Buluşmaları'nı Malatya'ya kazandırdıklarını belirten Gürkan, "Biz Uluslar arası bir Kervansaray Buluşması icra ettik. Önümüzdeki dönemde de 8'incisini yapacağız. Bu Kervansarayda yapılan kültür organizasyonu Türkiye'de Anadolu'da yapılan en büyük kültür organizasyonudur" dedi.
Başkan Gürkan, 'Benim En Büyük Projem' dediği Mahalle Müzeleri ile vatandaşlarda aidiyet olgusunu geliştirme çalıştıklarını belirterek, Eskimalatya Yaşam Müzesinin Tarihi Kentler Birliği tarafından uygulama ödülüne layık görüldüğünü kaydetti.
Askerlik Şubesinin devrinin Battalgazi Belediyesine sağlandığını belirten Gürkan, Askerlik Şubesini Malatya'ya Yaşam Müzesi olarak kazandıracaklarını ifade etti. Tahtalı Hamamın restorasyon çalışmalarına başlandığını belirten Gürkan, "Tahtalı Hamamı, Malatya'ya, Hamam Müzesi olarak kazandıracağız" dedi.
Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için çalıştaylar düzenlendiğini belirten Gürkan, Arslantepe Höyüğü alan yönetiminin Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi.
Expo 2016 Antalya'da stant açarak Malatya'nın ve Battalgazi ilçesinin tanıtımını yaptıklarını belirten Başkan Gürkan, yoğun ilginin olduğu Battalgazi Belediyesi standını, yabancı ülkelerin konsoloslarının yanı sıra büyükelçiler, yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiğini kaydetti.
Şemsiye Sokak ve Yeni Malatya Sokak uygulamasının sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Gürkan, bu uygulamaların şehrin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu ifade etti.
Gürkan, Yeşil Kuşak Projesi ile Türkiye'de şehir parklarının yeniden gündeme gelmesini belirterek, Malatya'ya kazandırılacak olan yaklaşık 200 dönümlük Yeşil Kuşak Projesinin ilk adımının DSİ alanının Battalgazi Belediyesine devri ve Atatürk Kız Lisesinin atılan temeli ile sağlandığını belirtti.
Yeşil bir Battalgazi için 170 bin fidanı Battalgazi Belediyesi olarak toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Gürkan, Orduzu bölgesine değer katacak olan Tarihi Çınar Parkı hizmete sunduklarını ve bu parka da Çınar ismi korunarak Galip Demirel Çınar Parkı isminin verildiğini kaydetti.
Vatandaşlarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla bölgenin ilk Trafik Eğitim Parkı'nın Battalgazi ilçesinde hizmete sunulduğunu belirten Başkan Gürkan, Trafik Parkta öğrencilere trafik eğitiminin verildiğini ifade etti.
Şifa aramak için binlerce vatandaşın akın ettiği İspendere içmelerini Türkiye'nin şifa merkezi yapacaklarını belirten Gürkan, İnönü Üniversitesi ile ortak bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.
"Biz dağı yardık, 50 dönümlük yer elde ettik"
Konkasör Tesisini hizmete sunduklarını belirten Gürkan, Asfalt Plentini Battalgazi ilçesine kazandırmak için dağı yardıklarını belirterek, "Biz dağı yardık, 50 dönümlük yer elde ettik, yani 50 bin kamyon hafriyat tesadüfi değildir. Gece gündüz, 7 gün, 24 saat çalışarak oradaki o alanı kazandık" diyerek, Asfalt Plenti Tesisi'ni hizmete sunduklarını söyledi. Gürkan, Battalgazi ilçesinde bahçe yolları dahil olmak üzere bütün yolları asfaltladıklarını belirterek, yeni açılan yollarla birlikte Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol bırakmayacaklarını kaydetti.
"Türkiye'deki belediyelerin hepsine baktım"
Battalgazi Belediyesi ve DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binaları hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, "Battalgazi Belediyesi Hizmet binamıza gelince, Türkiye'deki belediyelerin hepsine baktım. Bir dönemde hizmet binasını yapan hiçbir belediyeye rastlamadım. 2, 3 bazen dört dönemde yapılabilmiştir. Ama biz 15 ayda yaklaşık 75 bin metre kare kapalı alanı olan iki tane hizmet binasını Malatya'ya kazandıracağız. Nisan ayı sonu itibariyle Devlet Su İşlerini kendi hizmet binasına ki sosyal tesisleri, hizmet binaları, atölyeleri, lojmanları olan ve 40 bin metre kare kapalı alanı olan bir alanı 11 ay gibi kısa bir zamanda yüzde 89'u tamamlandı. İkisinin yapımı da paralel bir şekilde gidiyor" diyerek, her iki hizmet binasını kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi.
-"Yer satmıyoruz, kamulaştırıyoruz"
Devam eden bazı projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Gürkan, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Sosyal Yaşam Merkezini Battalgazi ilçesine kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Gürkan, Belediye olarak yer satmadıklarını aksine kamulaştırma yaptıklarını belirterek, "Yer satmıyoruz, kamulaştırıyoruz. Yüzlerce kamulaştırma yaptık. Şehrin merkezinde de 40 dönüm Devlet Su İşlerinin yerine ek olarak 4 evi kamulaştırarak bu bölgeye de Malatya'ya yaraşır, yakışır ve herkesin yararlanabileceği sosyal tesis yapacağız" dedi.
AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder'de, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "AK Parti Belediyeciliği hizmet anlayışını halkımızla buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. AK Parti İlçe Başkanı olarak, farkındalık oluşturan, farklı düşünebilen bir belediye başkanıyla beraber çalıştığımız için kendimi şanslı hissediyorum. Hakikaten Battalgazi ilçemize baktığımızda bir 15-20 yıl öncesinin Battalgazi'siyle diğer ilçelerimizi kıyasladığımızda ve bu günü değerlendirdiğimizde Battalgazi'mizin AK Parti'nin sloganı olarak nereden nereye geldiğini beraber müşahade etmiş olacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.
(BRN-Y)

05.01.2017 17:51:16 TSI
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