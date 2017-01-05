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Yahyalı'dan Halepliler için yardım konvoyu



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KAYSERİ (İHA) - Yahyalı'da Halepli insanlar için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar dualarla uğurlandı.

Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan gıda, giyim ve yataktan oluşan beş yardım tırı düzenlenen törenle yola çıktı. Uğurlama törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftü Vekili Kazım Kömürcü, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ konuşma yaptı.

Toplanan yardımlar İlçe Müftü Vekili Kazım Kömürcü'nün dua etmesinin ardından yola çıktı.

(AG-



05.01.2017 17:57:11 TSI

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