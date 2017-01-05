Rektör Gündoğan'ın İzmir saldırısı mesajı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili mesaj yayımladı.
Rektör Gündoğan, "İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Terör örgütlerinin ve onları himaye edenlerin hain emelleri aziz Milletimizin kardeşlik bağlarını çözemeyecektir. Elim olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(KÇ)
05.01.2017 18:07:32 TSI
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