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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Sargın, Dünya Gürcü Müslümanları Birliği'ni ağırladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:03
Sargın, Dünya Gürcü Müslümanları Birliği'ni ağırladı
Sargın, Dünya Gürcü Müslümanları Birliği'ni ağırladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Acara bölgesindeki camilere hizmet eden Gürcüler, İznik Belediye Başkan ı Osman Sargın'ı ziyaret etti.
Dünya Gürcü Müslümanlar Birliği üyeleri, İznik'in tarihî mekanlarını gezdi. Birlik Başkanı Zurab Kemal Tsetskhladze ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Osman Sargın'ı da ziyaret etti. Osman Sargın, Gürcü heyeti İznik'te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile Gürcistan dosttur. Gürcüler ile Türkler arasında akrabalık ve din kardeşliği var. İznik Belediye Meclisi olarak 5 Mayıs 2015 tarihinde Gürcistan'ın Khulo Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldık. Khulo Belediyesi İznik'in kardeş şehridir. Karşılıklı ziyaretlerle dostluklarımızı ve münasebetlerimizi geliştiriyoruz. Bu yıl içerisinde karşılıklı ziyaretler planlıyoruz. Biz Müslümanlar olarak bir ve beraber olduğumuz müddetçe bizi kimse yıkamaz. Sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir beklentimiz yok. Yeter ki ilişkilerimiz gelişsin ve yarınlara birlikte adım atalım. Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımızdır" dedi.
(MŞ)

05.01.2017 18:07:45 TSI
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