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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Heredot Cevdet gençlere tarih anlattı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:07
Heredot Cevdet gençlere tarih anlattı
Heredot Cevdet gençlere tarih anlattı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan'ın (Heredot Cevdet) katılımıyla "Tarihin Satır Araları" söyleşi programı düzenlendi.
Söyleşiye Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel , gençler, aileler ve antrenörler katıldı.
Battalgazi Halk Eğitim Toplantı Solunun da gençlerle buluşan söyleşi programında Hasan Kaçan'a, Eda Karaytuğ ve müzisyen grubu eşlik etti. Kaçan, burada, tarihte ve günümüzde yaşanmış kahramanlık hikayelerini anlattı.
Hasan Kaçan'ın, Çanakkale Savaşı sırasında Fransız askerleriyle girilen çatışma sonrasında, Fransız askerlerin yenilgiye uğratan Yarbay Hasan'ın, yaralı Fransız askerine su vermek isterken, o yaralı Fransız askeri tarafından hançerlenerek öldürülmesini anlatması ilgiyle izlendi.
Bazı kahramanların bilindiğini ve bazılarının ise gizli kaldığına işaret eden Kaçan, "İstiklal harbinde cepheye mermi taşıyan da onlardır, 15 Temmuz'da kamyonun direksiyonuna geçip, hainin üzerine üzerine gözünü kırpmadan yürüyen de onlardır, annelerimiz. Varlığıyla yokluğunu belli etmeyen sessiz kahramanlar annelerimiz" diye konuştu.
Söyleşiyi izleyenler tarafından oldukça beğenildi.
(MT-BRN-Y)

05.01.2017 18:11:43 TSI
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