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Personele iş sağlığı ve güvenliği kapsamında teknik eğitim



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - "Çok Tehlikeli İş" ve "Tehlikeli İş" sınıflarında görevli belediye personeline yönelik Bodrum Belediyesi tarafından verilen ve 15 gün boyunca devam edecek olan "Teknik Eğitim" seminerleri başladı.

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin hazırladığı seminerin ilki, Bodrum'un Ortakent Yahşi Mahallesi'nde yer alan Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşti. Seminere Bodrum Belediyesi'nin "Çok Tehlikeli İş" sınıfında yer alan Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, İmar ve Şehircilik ile Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan personellerinin yanı sıra "Tehlikeli İş" sınıfındaki Kültür ve Sosyal İşler, Temizlik İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri katıldı.

Eğitimler hakkında bilgi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Esat Kaplan, "2016 yılında tamamlanan temel eğitimlerin ardından hiç ara vermeden 2017'nin ilk eğitimlerine başladık. Teknik konudaki bu ilk eğitimimiz, toplam 15 gün sürecek. Çok tehlikeli iş sınıfında yer alan personelimize 8 saatlik, tehlikeli sınıf iş sınıfında yer alan personelimize de 4 saatlik eğitimler veriyoruz." dedi.

Bodrum Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları Esat Kaplan, Abidin Türkoğlu ve Ahmet Acar, personele yönelik gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini duyurdu.

(EA-MB-Y)



05.01.2017 18:26:36 TSI

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