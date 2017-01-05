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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'dan Halep'e yardım eli

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:22
Bodrum'dan Halep'e yardım eli
Bodrum'dan Halep'e yardım eli

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği "Atma Paylaş" kampanyası kapsamında toplanılan eşyalardan oluşturulan yardım kolileri, Suriye'nin İdlib ilindeki çadır kentinde yaşayan Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Merkezi'nde hazırlanan 62 adet yardım kolisi Muğla'ya gönderildi. Vatandaşların da destekleriyle toplanan yardımların, Muğla'dan saat 19.30'da Suriye'nin İdlib iline hareket edecek olan tıra yüklemesi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaşımı sağlanacak.
Gönderilen yardım kolilerinde temel gereksinimleri içeren çeşitli bebek bakım ürünleri, yeni doğan, bebek ve çocuk giysileri ile çeşitli kadın-erkek giysileri yer alıyor.
(EA-MB-Y)

05.01.2017 18:26:56 TSI
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