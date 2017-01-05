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Denizli Teleferik'te kar keyfi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, kış mevsimiyle birlikte beyaza büründü.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu Teleferik ve Bağbaşı Yaylası dört mevsim farklı renkleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Denizlilier, kış manzarası ve karın keyfini yaşamak için yaylaya akın ediyor. Kış mevsimi ile birlikte beyaza bürünen bin 500 rakımlı yaylaya teleferikle ulaşan Denizlililer, kış manzarasının ve karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Bungalov ev, Yörük çadırı, restoran, piknik alanı gibi kendileri için yapılan tesislerden de yararlanan vatandaşlar, bir yandan karın keyfini yaşarken diğer yandan şehrin stersinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor. Karın keyfini çocukların olduğu kadar büyüklerin de yaşadığı tesiste yediden yetmişe herkes kızak kayıp, kartopu oynuyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın kente kazandırdıkları projelerden bir tanesi olduğunu belirterek, tesisisin alternatif turizm anlamında Denizli'ye yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın sadece Denizli'nin değil bölgenin de cazibe merkezi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Yazın sıcaktan bunalan kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor. Denizli merkezde kar yokken yaylada ziyaretçilerimiz karın keyfini çıkarıyor. Kış mevsiminin eşsiz manzarası, yağan kar ve temiz havasıyla büyük rağbet görüyor. Bu muhteşem güzelliğe tanık olmak isteyen vatandaşlarımızı Teleferik ve Bağbaşı Yaylamıza davet ediyorum" dedi.

(MT-Y)



05.01.2017 18:27:50 TSI

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