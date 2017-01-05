YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyüklü yazar Kurulay Yılmaz 'Nur saraylarının sakinleri' kitabını yeniden derledi

Bozüyüklü yazar Kurulay Yılmaz 'Nur saraylarının sakinleri' kitabını yeniden derledi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araştırmacı yazar Kurulay Yılmaz'ın, daha önce 'Nur Saraylarının Sakinleri' isimli kitabı bir takım ilaveler ve düzeltmeler yapılarak 'Bozüyüklü şehitlerimiz ve gazilerimiz' adı altında yeniden basıldı.

Kurulay Yılmaz, kitabıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kitapta, son dönem savaşlarında Plevne, Balkan Harbi, 1.'inci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 2.'inci Dünya Savaşı ile Kore ve Kıbrıs savaşlarında Bozüyük halkının yaşadıkları ilginç olaylar ve savaş hikâyeleri anlatılmaktadır. Olayları yaşayanlar şu an hayatta değildir. Daha önce kitapta bilgi paylaşımında bulunan vatandaşların çoğunluğu da vefat etmiştir. Yeni kitabımda ise olaylara şahit olanların yakınlarından derleme bilgiler toplayarak bu kitabımı oluşturdum. Bir nebze de olsa geçmişimize ışık tutmaya çalıştım. Faydalı olacağını temenni ediyor, okuyucularım gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum" dedi.

(İC-MET-Y)



05.01.2017 18:52:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER