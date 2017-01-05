05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:51
Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı
Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - İzmir Bayraklı adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucu İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Turgutlu İzmir-Ankara karayolu üzerinde de Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulaması noktası kurdu, araçlar ve şahıslar üzerinde güvenlik çalışması yapıldı.
Ekipler özellikle yolcu otobüslerini durdurdu ve şüpheli şahısların eşkal bilgisi üzerinden çalışma yaptı. Araçları durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Konuyla ilgili olarak güvenlik uygulaması sürdürülüyor.
(İLK-SC)

05.01.2017 18:56:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

MASKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Halep için anlamlı yardım
YEREL

HALEP İÇİN ANLAMLI YARDIM
Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür
YEREL

AŞEVİNE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR
Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

YALÇINKAYA VE COŞKUN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Saruhanlı'daki çalışmalara yakın takip
YEREL

SARUHANLI'DAKİ ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP
Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar
YEREL

VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN EĞİTİM VERİYORLAR
Salihlili muhtarları dinlediler
YEREL

SALİHLİLİ MUHTARLARI DİNLEDİLER
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL

MEZARLIKLARDAKİ SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Cami ışıklandırması göz doldurdu
YEREL

CAMİ IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURDU
Eğitim Bir Sen müfredatın değişmesini istedi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN MÜFREDATIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ
Manisalı öğrencilere &quot;Sınavdır Geçer&quot; semineri
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERE "SINAVDIR GEÇER" SEMİNERİ
Belediye destek verdi üretim arttı
YEREL

BELEDİYE DESTEK VERDİ ÜRETİM ARTTI
MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MAGİAD'TAN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇIKRIKÇI DÜĞÜN SALONU'NDA İNCELEME
Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN HİZMET KALİTESİ TESCİLLENDİ
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BUZLANMA ÇALIŞMASI
Salihli Devlet Hastanesi, cilt kanseri hastalarına umut oldu
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ, CİLT KANSERİ HASTALARINA UMUT OLDU
Belediyeden arı üreticilerine denetim
YEREL

BELEDİYEDEN ARI ÜRETİCİLERİNE DENETİM
Atatürk Caddesi prestijine kavuşuyor
YEREL

ATATÜRK CADDESİ PRESTİJİNE KAVUŞUYOR
Hayvanseverlerden Başkan Karaçoban'a teşekkür ziyareti
YEREL

HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN KARAÇOBAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ