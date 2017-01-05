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Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - İzmir Bayraklı adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucu İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Turgutlu İzmir-Ankara karayolu üzerinde de Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulaması noktası kurdu, araçlar ve şahıslar üzerinde güvenlik çalışması yapıldı.

Ekipler özellikle yolcu otobüslerini durdurdu ve şüpheli şahısların eşkal bilgisi üzerinden çalışma yaptı. Araçları durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Konuyla ilgili olarak güvenlik uygulaması sürdürülüyor.

(İLK-SC)



05.01.2017 18:56:01 TSI

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