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MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yağışlı havaların çileye dönmemesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak'ta yağmur suyu hattı döşeme işine başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için projelerini hızlı bir şekilde hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak'ta yağışlı havalarda meydana gelen taşkınların sorun olmaması için önemli bir adım atıldı. MASKİ ekipleri, 2. Çam Sokak'ta bin 800 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. Hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalar tamamlandığında, 2. Çam Sokak'ta yaşanan yağmur suyu sıkıntısı son bulmuş olacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahalledeki çalışmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Mehmet Temel, "Şuan mahallemizde altyapı çalışması yapılıyor. Daha önceden mahalle sakinleri için sıkıntı oluyordu. Sağ olsun görevli arkadaşlar sıkıntımızla ilgilendiler. Çalışmayı başlattılar. Özellikle 2. Çam ve Kültür sokaktaki çalışmalar tamamlandığında mahallemizde sıkıntı kalmayacak. Mahallemize yaptıkları hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.

(SC-Y)



05.01.2017 19:04:04 TSI

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