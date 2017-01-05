05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaykur Rizespor: 1 - Manisa BBSK: 0

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:13
Çaykur Rizespor: 1 - Manisa BBSK: 0
Çaykur Rizespor: 1 - Manisa BBSK: 0

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Antalya kampında ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile oynadı. Güçlü rakibi karşısında ilk yarının son bölümü ve ikinci yarıda başa baş mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Çaykur Rizespor 26. dakikada Recep'in golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Antalya'da hazırlık maçlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hüseyin Aygün Futbol Sahası'nda daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa'da konuk ettiği Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi kampı ziyaret eden Yönetim Kurulu Üyeleri Ersoy Arslan, Tolga Tunç Çalışkan, Metin Memiş ve Haşim Elmalı'da izledi.
Maçın ilk bölümünde Çaykur Rizespor tecrübeli oyuncularının da etkisiyle oyunun kontrolünü elinde tutarken, 26. dakikada Recep'in golüyle öne geçti. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ilk yarının son bölümünde Ali ve Alper ile iki net fırsattan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda iki takımda başa baş mücadele etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor güçlü rakibi karşısında ilk yarıya oranla topla daha fazla oynasa da pozisyon üretmekte zorlandı. Çaykur Rizespor ise ikinci yarıda Kweuke ve Ahmet İlhan ile iki net fırsattan yararlanamadı. Karşılaşma ilk yarıda Recep'in attığı golle Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
(SC-Y)

05.01.2017 19:17:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

MASKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Halep için anlamlı yardım
YEREL

HALEP İÇİN ANLAMLI YARDIM
Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür
YEREL

AŞEVİNE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR
Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

YALÇINKAYA VE COŞKUN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Saruhanlı'daki çalışmalara yakın takip
YEREL

SARUHANLI'DAKİ ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP
Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar
YEREL

VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN EĞİTİM VERİYORLAR
Salihlili muhtarları dinlediler
YEREL

SALİHLİLİ MUHTARLARI DİNLEDİLER
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL

MEZARLIKLARDAKİ SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Cami ışıklandırması göz doldurdu
YEREL

CAMİ IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURDU
Eğitim Bir Sen müfredatın değişmesini istedi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN MÜFREDATIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ
Manisalı öğrencilere &quot;Sınavdır Geçer&quot; semineri
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERE "SINAVDIR GEÇER" SEMİNERİ
Belediye destek verdi üretim arttı
YEREL

BELEDİYE DESTEK VERDİ ÜRETİM ARTTI
MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MAGİAD'TAN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇIKRIKÇI DÜĞÜN SALONU'NDA İNCELEME
Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN HİZMET KALİTESİ TESCİLLENDİ
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BUZLANMA ÇALIŞMASI
Salihli Devlet Hastanesi, cilt kanseri hastalarına umut oldu
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ, CİLT KANSERİ HASTALARINA UMUT OLDU
Belediyeden arı üreticilerine denetim
YEREL

BELEDİYEDEN ARI ÜRETİCİLERİNE DENETİM