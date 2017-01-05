YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sumitomo Rubber işçi alımı için başvuruları kabul etti

Sumitomo Rubber işçi alımı için başvuruları kabul etti



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Çankırı'da faliyet gösteren Sumitomo Rubber lastik fabrikası Kırıkkale'de işçi alımı için başvuruları kabul etti. 50 kişilik işçi kontenjanı için 200 kişi başvuruda bulundu.

Kentteki bir otel'de işçi alımı için 3 kişilik bir heyetle başvuruları kabul eden Sumitomo Rubber işe alım ve eğitim sorumlusu Selen Delialioğlu, "Lastik fabrikası için kriterlerinin olduğunu, vardiyalı çalışabilecek, 18-40 yaş aralığı, en az ortaokul mezunu, tecrübeli ve tecrübesiz işçi alacağız. Ayıca işçilerimiz için her gün servis imkanımız olacak. İlk ay için yaklaşık 50 işçi almayı düşünüyoruz." dedi.

(BÖ)



05.01.2017 19:30:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER