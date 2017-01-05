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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Cinoğlu: "Hedefimiz tekli eğitime geçmek"

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:45
Cinoğlu: "Hedefimiz tekli eğitime geçmek"
Cinoğlu: "Hedefimiz tekli eğitime geçmek"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, en büyük hedeflerinin yeni yapılacak olan eğitim yatırımları sonrası tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi.
Ekrem Cinoğlu yaptığı açıklamada, "2016 yılı eğitim öğretim anlamında başarılı geçti. Genel anlamda eğitim ve öğretim ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Diğer taraftan bakanlığımız 2019 yılına kadar tekli eğitime geçme noktasında bir program yürütüyor. Bu program çerçevesinde Fatsa'da okul binalarını çoğaltma anlamında bina yapımına hız verdi bakanlığımız. Yine bu bağlamda Fen Lisemizin 24 derslikli yeni binasının yapımı devam ediyor binamızın üçüncü katı bitmiş ve kaba inşaatında sona gelinmiş durumda. Bunun dışında Kurtuluş Mahallesinde 24 derslikli bir okul daha yapılması için ihale tarihi belli oldu. Bu ihalenin gerçekleşmesiyle 48 dersliğimiz yapılmış oluyor. Fatsa'da 96 derslik yaptığımızda biz tekli eğitime geçiyoruz. Bunun uğraşısı içindeyiz. Gerek İl Milli Eğitim bağlamında gerek bürokrasi bağlamında bunun takibini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2019 yılına kalmadan tekli eğitime Fatsa'da geçmiş olacağız. Bu sene devam eden projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Fatsalı Gençler Okuyor Projesi. Yine Engelliler Müzik Akademisi devam edecek" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

05.01.2017 19:49:23 TSI
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